Entre lo real y lo tóxico

Hace un par de semanas, un colega me mandó por el celular un video de un supuesto caso de violencia ocurrido en medio de las manifestaciones. Y digo ‘supuesto’ porque no lo vi; ni siquiera me tomé la molestia de tocar la flechita para darle play. En vez de reproducir el video, le escribí con toda franqueza al remitente –gran amigo, por cierto–, solicitándole que no me enviara vainas de esas. “Es un video tenaz, hermano”, me dijo, justificando su decisión. “No, no me interesa”, le dije. “Pero es de buena fuente”, replicó. “La verdad es que a mí no me gustan esas cosas; no me sirven para nada”, le insistí.

Antes de concluir la charla, mi amigo me decía: “Me parece que es información importante y la estoy compartiendo a personas con criterio; no la estoy viralizando en redes”. Es evidente que al mandarme ese video él no se dio cuenta de que estaba cayendo en una contradicción, ya que, por una parte, era obvio que yo no era el único destinatario; y, por la otra, él no podía controlar el uso que sus destinatarios le iban a dar a esa grabación.



En un último intento por convencerme, mi colega repitió: “Me lo pasó una persona de toda mi confianza”, argumento que tampoco me hizo cambiar de parecer, y a continuación les cuento por qué.



En esta vorágine de información y desinformación, los días son insuficientes para ver todo lo que hay disponible en celulares, computadores, televisores o tabletas; sobre todo ahora, que buena parte de nuestra vida se volvió virtual.

Pero la falta de tiempo no es la razón de fondo para negarme a ver todas esas imágenes grabadas con celulares en las calles, y que muchos se encargan de repartir a diestra y siniestra, y no siempre con nobles intenciones. De veras: no me interesan. Suficiente tengo ya con lo que me embuten en las redes sociales y en los noticieros, como para ponerme, además, a ver todo lo que me mandan al teléfono. Es más: el asunto tampoco tiene que ver con el origen de los videos, ni con su autenticidad. El problema es que esos videos no me aportan nada.



Así sean imágenes reales, certificadas por Scotland Yard, ¿para qué sirve ver a un civil disparándole a una multitud de manifestantes, en medio de la indiferencia de las autoridades? ¿Qué se gana contemplando a unos facinerosos incendiando un bus o un CAI lleno de policías? ¿Se obtiene algo al mirar a un conductor echándole el carro por encima a una manifestante, o a unos encapuchados apedreando un banco? ¿Para qué sirve observar a un miembro del Esmad pateando a un periodista? ¿Qué se puede aprender viendo a un adolescente abatido, en medio de un charco de sangre?



Insisto: esos videos no aportan nada. Aparte de amargarle el rato al que las ve, lo que se consigue con esas imágenes es envenenar el ambiente, exacerbar los ánimos y, de paso, despertar los instintos más primarios de muchos que luego salen a reaccionar irracionalmente. (Claro, no faltarán casos en que este sea el propósito.)



Desde luego, no se trata de darle la espalda a la realidad. Y tampoco tiene que ver con el tema del paro. De hecho, oigo, veo y leo numerosos medios nacionales y extranjeros, y sigo en redes sociales a muchos periodistas, analistas y opinadores, para hacerme una idea de lo que pasa en este mundo.



Sin embargo, la experiencia y el instinto de conservación me han hecho entender que puedo estar al día sin atragantarme con tanta información que, así sea verídica, también puede ser tóxica.



Comparto con los lectores esta personalísima experiencia porque sé que no soy el único al que le ha pasado algo así, ya que en este entorno hiperconectado son muchos los aficionados a diseminar información inútil sin medir las consecuencias.



Menos mal, mi amigo entendió mis argumentos y no me ha vuelto a enviar nada.



Vladdo

puntoyaparte@vladdo.com