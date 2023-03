Entre la corrección y la inquisición

Parece mentira que en pleno siglo XXI estemos discutiendo si se deben reescribir términos o pasajes de obras literarias porque a algunos les parecen ‘incorrectas’. Al comienzo, no creí que nos estuvieran hablando en serio. ¿A qué horas llegamos a estos extremos? Y aunque no es una propuesta nueva ni muy reciente, la polémica se ha intensificado desde que la editorial Puffin anunció hace unas semanas que había resuelto modificar apartes de libros icónicos del escritor británico Roald Dahl, como Matilda o Charlie y la fábrica de chocolate, con el fin de no herir la sensibilidad de ciertos lectores, que podrían sentirse ofendidos con algunas palabras o expresiones. Háganme el favor...



(También le puede interesar: Cambio de ‘reparto’; pero no de película)

A la luz de esas consideraciones deben ser pocos los textos que logren resistir el paso del tiempo; empezando por obras universalmente conocidas como la Biblia, que tocaría revisar de pasta a pasta, debido a la alta cantidad de escenas, lenguaje y mensajes clasistas, machistas, eróticos, racistas y discriminatorios que los ángeles de la corrección política y moral pueden encontrar en sus páginas.

Y aquí tendríamos que ponernos a examinar y reescribir desde el himno nacional –clasificado en 2012 por The Telegraph como el sexto más horrible del mundo– hasta la Constitución; pasando por toda suerte de libros, canciones o películas que deben ser bocatto di cardinale para los adalides de la cultura de la cancelación. Las fábulas de Rafael Pombo, por ejemplo, tendrían que ser objeto de una intensa profilaxis, pues su vocabulario no se ajusta a las reglas de este nuevo orden gramático-social.

Sin ir muy lejos, el título de La pobre viejecita resultaría inaceptable, pues usar el adjetivo ‘pobre’ podría denotar una cierta proclividad a la aporofobia, cosa a todas luces inaceptable hoy en día, y ‘viejecita’ es un vocablo que puede ofender a algunas personas mayores. Así las cosas, esta obra tendría que pasar a denominarse: La señora de la tercera edad en estado de vulnerabilidad económica.

Aquí, tendríamos que examinar y reescribir desde el himno nacional hasta la Constitución, pasando por toda suerte de libros, canciones o películas. FACEBOOK

TWITTER

Y qué decir de Simón, el bobito... Por razones más que obvias, tampoco tendría cabida en los anaqueles de ninguna biblioteca. Al fin y al cabo, decirle ‘boba’ a otra persona es algo que no se puede tolerar en la actualidad. Lo correcto sería decir: Simón, el joven con discapacidad intelectual.

Por supuesto, estas son apenas unas conjeturas que planteo aquí a modo de divertimento, después de ver que palabras como ‘fea’, ‘gordo’ o ‘loco’, entre muchas otras, han sido suprimidas de un teclazo de las páginas de Dahl.

Luego de que Penguin Random House, propietaria del sello Puffin, resolviera lanzar versiones nuevas –y, por supuesto, alteradas– de las mencionadas obras, se han sumado al debate reconocidos personajes de medio mundo, casi todos aterrados o indignados. Y con sobrada razón.

De hecho, me gustó mucho el lúcido repaso que Piedad Bonnett hizo de esta controversia el pasado domingo en este periódico, en el que explicaba por qué es tan absurda esta discusión, y cómo esa espada de Damocles de la corrección puede constreñir no solo el trabajo de los escritores, sino atentar contra la libertad de expresión.

¿Quién puede escribir, cuestionar o provocar, e incluso incomodar, bajo presión? ¿A dónde va a parar el debate intelectual si toca darles gusto a los guardianes de la prudencia, la cordura y la sensatez? ¿Se imaginan la clase de planteamientos que pueden surgir bajo la ‘supervisión’ de las redes sociales o de grupos de inquisición? ¿Qué será de la creación sin libertad?

Aquí recobra validez aquella frase de Camus alusiva a la libre expresión, pero que se puede extender a la creación en general. “La prensa libre puede ser buena o mala; pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala”.

La amenaza no es menor.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

(Lea todas las columnas de Vladdo en EL TIEMPO, aquí)