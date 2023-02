En franco retroceso

Nunca imaginé que el reconocimiento de texto –una de las funciones más innovadoras de los celulares– me iba a permitir recuperar para mi trabajo la negra y reluciente máquina de escribir Continental que usó mi tía Cristina en su oficina de finca raíz hasta hace casi cuatro décadas, poco antes de que ambas se jubilaran. Desde entonces, ese prodigioso aparato se había convertido en un objeto decorativo en la sala de mi casa. Pero la historia cambió a comienzos de este mes, cuando caí en la cuenta de que como mi teléfono no solo podía ‘leer’ palabras sueltas o frases cortas, sino párrafos enteros, tal vez podría rehabilitar aquel antiguo instrumento, fabricado en Alemania, para escribir el primer borrador de mis artículos.

Con ese objetivo en mente, sometí la máquina a una cuidadosa maniobra de primeros auxilios para recuperar su estabilidad. Después, le hice una limpieza general y le cambié la cinta, en un proceso que resultó muy efectivo, pues quedó funcionando como en sus mejores tiempos; lista para mi experimento de alquimia digital.

Así que escribí unos párrafos en una hoja tamaño carta, a la que luego le tomé una foto con el teléfono que, en efecto, me permitió capturar mis apuntes con gran precisión. De ahí los pasé al computador, donde apenas tuve que hacer unos ajustes mínimos.

Entusiasmado por el éxito del procedimiento, tomé la decisión de mecanografiar, a partir de ese momento, todos mis textos, empezando por los que publico en este periódico; propósito que empecé a cumplir la semana pasada, cuando apareció mi primera columna escrita a máquina en 35 años. Y debo confesar que esta (no tan) nueva forma de escribir me tiene encarretado por motivos que van mucho más allá de la nostalgia.

Aunque parezca extraño, descubrí que, frente a una máquina de escribir, mi actitud es muy distinta de la que asumo ante un computador. No exagero al decir que, de entrada, uno elabora de otro modo las ideas; quizás porque, de manera inconsciente, sabe que hay un margen menor para hacer cambios o correcciones. Eso sí, una vez puesto en situación, el trabajo fluye sin dificultad; uno se concentra más en la escritura, ya que no tiene tentaciones como la de revisar el correo o asomarse a ver qué pasa en las redes sociales.

Y hay más ventajas.

Como es manual, esta máquina trabaja sin energía eléctrica, siempre está lista para su uso y es casi indestructible; no en vano ha sobrevivido más de noventa años. Por obvias razones, no necesita actualizaciones ni se desconfigura, como los dispositivos electrónicos. Por otra parte, no existe la posibilidad de que a uno se le borre o se le pierda el archivo; ni de que lo hackeen, le roben la información o le pasen un virus.

Además, en la máquina se puede escribir tranquilamente, sin la molesta intromisión del autocorrector ortográfico, con sus exasperantes sugerencias. Ahí, el único inconveniente es que si uno se equivoca y escribe una bestialidad no tiene a quien echarle la culpa.

Aun a riesgo de que me tilden de excéntrico o anacrónico, confieso que, en mi caso, este artefacto regresó para quedarse, y que este ‘retroceso’ ha valido la pena. De hecho, al oír el ruido de mis dedos al estrellarse contra las teclas, al sentir el timbre de la campanita que anticipa el final de cada línea o al percibir el delicado crujido del rodillo cuando lo giro para cambiar de renglón, experimento una sensación de vitalidad que nunca he notado al escribir en un computador, ni mucho menos en la pantalla táctil de un celular. Y ni hablar de la satisfacción que produce sacar de la máquina cada hoja impresa...

Los únicos que han resultado damnificados han sido mis compinches gatunos, a los que el teclado de acero de la Continental no les parece tan cómodo ni tan calientito como el de un Macintosh.

