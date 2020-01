En busca de la diplomacia perdida

El año pasado, luego de que Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela, el Gobierno alemán fue uno de los muchos que decidieron respaldar al casi desconocido diputado de la Asamblea Nacional. De hecho, Alemania desconoció el segundo mandato de Nicolás Maduro, al considerar espurias las elecciones en las que había resultado reelegido en mayo de 2018 y, en consecuencia, a comienzos de febrero de 2019, la cancillería alemana respaldó a Guaidó, quien invocando la Constitución se había declarado legítimo mandatario de la nación vecina.

Pero el espaldarazo de los alemanes a Guaidó no fue solo de palabra. Unas semanas después de su ‘autoinvestidura’, llevada a cabo el 23 de enero de 2019, el joven dirigente desacató de frente la prohibición de salir del país decretada por el Tribunal Supremo de Justicia y emprendió una gira internacional de diez días para denunciar al régimen chavista y buscar otros apoyos más allá de sus fronteras, objetivo que resultó relativamente exitoso, pues más de medio centenar de mandatarios del mundo le dieron también su reconocimiento, al menos en teoría.



Sin embargo, como al regresar a Venezuela era muy alto el riesgo de que las autoridades de Maduro detuvieran a Guaidó, representantes de varios países europeos y americanos, simpatizantes de su causa, se desplazaron hasta el aeropuerto de Maiquetía para evitar su arresto. Entre los que conformaban la comitiva de bienvenida se encontraban varios embajadores del continente, el encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos y el embajador de Alemania, Daniel Kriener. Todos ellos conformaron lo que podría considerarse un verdadero ‘cerco diplomático’ que en efecto funcionó, pues en esas circunstancias ninguna autoridad venezolana se atrevió a ponerle un dedo encima al aguerrido Guaidó.

Esa osadía, no obstante, le salió costosa al enviado de Angela Merkel, pues dos días después la cancillería de Maduro expidió un comunicado en el cual declaraban persona “non grata” a Kriener, quien fue acusado de realizar “actos recurrentes de injerencia” contra Venezuela y de violar “las normas que rigen las relaciones diplomáticas”, lo que en la práctica se traducía en una orden de expulsión del país que debía cumplirse en un plazo de 48 horas.



Lo curioso de este episodio fue que, a pesar de la drástica decisión de Maduro, el Gobierno alemán no tomó ninguna represalia y, en vez de expulsar al embajador de Maduro en Berlín, entabló una larga negociación con el Gobierno venezolano que culminó en julio con el regreso de Kriener a Caracas y la normalización de las relaciones entre los dos Estados. No sobra agregar que Alemania nunca aceptó oficialmente como embajador al enviado de Guaidó, el polémico Otto Gebauer, quien en círculos del Gobierno alemán es visto apenas como un enviado personal del autodenominado presidente interino.



Este caso debería servirle como lección a nuestro gobierno, pues si Merkel, pese a sus profundas discrepancias con el régimen de Maduro, decidió no romper todos los puentes de comunicación con Venezuela, mucho menos lo debe hacer Colombia. Nuestra vecindad y los múltiples problemas bilaterales que tenemos pendientes –empezando por el drama de la migración– deberían quedar al margen de las diferencias políticas o ideológicas. El Presidente y la Canciller deben entender que los grandes desafíos que tienen ambos países no se pueden resolver sin un esfuerzo conjunto, que en las actuales condiciones es impensable.



La encrucijada que representa la captura de Aida Merlano en ese país es solo uno más de los numerosos escollos por resolver en la agenda común y deja en evidencia la necesidad de restablecer unos contactos mínimos con el país vecino. En eso consiste la diplomacia.



