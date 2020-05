El regreso de Obama

Siempre me ha parecido muy sana esa costumbre de los expresidentes de Estados Unidos, que una vez terminan sus mandatos se retiran a escribir sus memorias o a dar conferencias sobre la paz del mundo, o a hablar del medio ambiente. También es común verlos dedicados a montar fundaciones de carácter filantrópico para trabajar por la comunidad o a armar su biblioteca personal, como un centro de documentación para la historia.

En fin, al alejarse del poder ellos siguen su vida de manera muy discreta, sin abrir la boca sobre lo que hacen sus sucesores en el cargo, y escasamente participan en ceremonias o conmemoraciones especiales, como los actos de cada 11 de septiembre o el funeral de alguna figura importante.



Dicho lo anterior, estamos a punto de que Barack Obama se aparte de ese pacto no escrito en la política gringa. Y lo hace simple y sencillamente porque quien lo reemplazó tampoco ha respetado ese otro acuerdo tácito según el cual los presidentes en ejercicio no le echan el agua sucia al anterior inquilino de la Casa Blanca.



En su afán de conseguir chivos expiatorios por la pésima gestión de estos cuarenta meses, buena parte de la retórica de Trump se ha concentrado en buscar a quién señalar como culpables de los errores causados por su protuberante ineptitud. En la política interna, su conocida aversión al ‘Obamacare’, su inocultable xenofobia, sus constantes ataques a la prensa, su desdén hacia el control de armas en manos de particulares y su apoyo a los grupos más radicales de la extrema derecha están causando estragos imposibles de cuantificar, tanto en términos materiales como en pérdidas de vidas. Para no ir muy lejos, ahí está el saldo del mal manejo de la crisis del covid-19, que ya deja en ese país más de 100.000 víctimas fatales.

En su afán de buscar chivos expiatorios por su pésima gestión Trump se ha dedicado a buscar a quien culpar por los errores causados por su propia

ineptitud. FACEBOOK

TWITTER

Pero si dentro de sus propias fronteras el balance es desolador, en política exterior la cosa no es que esté mucho mejor. Pocas veces en la historia reciente, Estados Unidos se había visto tan pordebajeado en el panorama internacional. Casi todos los logros alcanzados en los ocho años de la administración Obama han sido torpe y recurrentemente lanzados por la borda de la diplomacia del republicano. Su xenofobia, el portazo al Acuerdo de París, sus sinuosas relaciones con Rusia, su terquedad con el muro en la frontera con México, el reversazo en las relaciones con Cuba, el retiro del acuerdo nuclear con Irán, sus disputas comerciales y políticas con China –acentuadas a raíz del nuevo coronavirus– o su fallida estrategia con Corea del Norte, entre muchas otras cosas, no han hecho más que erosionar el poder de la otrora primera potencia mundial, que ha perdido protagonismo e influencia en beneficio de países como Rusia o la misma China.



Y si a todo esto se suman sus malos modales, su lenguaje procaz, su machismo, su persistente desprecio a las mujeres, la acritud en su trato a otros líderes de Occidente, como el primer ministro de Canadá o la canciller de Alemania, es entendible por qué el antiguo magnate se ha convertido en el hazmerreír de medio planeta.



Y así llegamos a la campaña de reelección, en la que su rival, Joe Biden, cuenta con el refuerzo de Obama, movida que automáticamente lo dejó convertido en ‘objetivo militar’ y en destinatario de toda clase de infundios, mentiras e insultos de Donald Trump, quien está sacando todo su arsenal para tratar de contrarrestar la influencia del expresidente más popular de los años recientes en Estados Unidos.



Es cierto que con el regreso de Obama a la arena electoral se acaba esa antigua tradición ‘expresidencial’, pero también es verdad que el que empezó a romper las costumbres y el protocolo en la política norteamericana fue Donald Trump. Y lo ha hecho de la peor manera.



Vladdo

puntoyaparte@vladdo.com