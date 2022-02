El otro bicho

Ahora, que se ha puesto de moda el virus del populismo, deberíamos aprovechar la ocasión para tratar de entender que este fenómeno no es una ideología, como algunos ingenuamente creen, pues al populista no le interesan las cuestiones programáticas, porque eso le exigiría preparar discursos muy articulados y coherentes para justificar las reivindicaciones del pueblo que dice defender. De hecho, los líderes populistas elaboran mensajes simples y elementales, que cautivan a las masas.



Poniéndolo en términos gastronómicos, se podría decir que al populista no le interesa consentir el paladar del pueblo, pues eso implicaría ponerlo a masticar y a saborear cada bocado antes de pasárselo, lo cual, en términos políticos, puede resultar contraproducente. El objetivo del populista es llenar la panza de su comensal, y si este traga entero, muchísimo mejor.



Por eso, los mensajes del populista son sencillos, con pocos ingredientes y fáciles de digerir, y ahí radica el éxito de su discurso: en lograr que la gente se coma el cuento sin hacer preguntas. Para el efecto, los medios tradicionales, como la prensa, la radio o la televisión –que anteriormente eran vehículos imprescindibles en cualquier campaña–, ahora son marginales, pues en su afán de establecer una relación directa entre el pueblo y su líder, prefieren acudir a una comunicación sin intermediarios, proceso que ahora es mucho más efectivo, gracias a las plataformas sociales.



En otras palabras, hoy, los populistas pueden diseminar mensajes básicos que les permiten obtener máximos beneficios con un esfuerzo mínimo. Así las cosas, temas como la generación de empleo, la lucha contra la corrupción, la eliminación de la pobreza, el restablecimiento de la seguridad, la disminución de los impuestos, el acceso a la salud, la redistribución de los ingresos, el aumento de los salarios y otros asuntos –relacionados, sobre todo, con las necesidades primarias del ciudadano– son abordados con un lenguaje coloquial, que cala en muchas esferas de la población.

No obstante, aunque sus prédicas suelen ser genéricas en términos de ciudadanía, algunos populistas se enfocan inicialmente en núcleos específicos de la población, para adquirir una base que les sirva de plataforma de lanzamiento. Tales grupos pueden estar compuestos por “campesinos marginados”, “jóvenes sin oportunidades”, “empresarios arrinconados”, “grupos étnicos discriminados”, “mujeres sometidas”, “personas de bien” o “trabajadores explotados”, entre muchos otros, que en últimas no son beneficiarios, sino apenas instrumentos de los populistas.



Y aunque amarrarse a alguna religión o a alguna plataforma política puede ser una desventaja para los populistas, eso no quiere decir que sean ateos o anarquistas. De hecho, en determinadas circunstancias, los populistas acuden a la religión como soporte para transmitir sus mensajes o para acercarse al pueblo. En este punto, es muy importante recordar que el populista se debe al pueblo, pone al pueblo por encima de todas las cosas; pues en últimas el pueblo es su dios, su verdadera razón de ser.



Desde luego, en su propósito de acercarse al pueblo, para los populistas los andamiajes institucionales y sociales son un estorbo. De ahí que prefieran armar sus propias estructuras por fuera de los partidos y, en no pocas ocasiones, al margen de los canales institucionales.



Al contrario de lo que podría suponerse, el populismo, cual pandemia, ha hecho de las suyas tanto en naciones ricas como en países pobres. El problema es que, como ocurre con el virus del covid, los países del primer mundo tienen más recursos y mejores servicios médicos para paliar la situación.



¿Será que nosotros aprovechamos las elecciones venideras para vacunarnos? Tres dosis nos esperan.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

