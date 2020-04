El eclipse del coronavirus

Desde que empezó la crisis mundial del coronavirus, es difícil hablar de algo distinto de la covid-19, la pandemia, etc. Wuhan, una ciudad que no habíamos oído mencionar hasta hace unas semanas, comenzó a estar de boca en boca y todos terminamos hablando de contagios, anticuerpos e infecciones. Es más: muchos que hasta ayer confundían una aspirina con un Alka-Seltzer, hoy se refieren a la enfermedad con más propiedad que el más experimentado epidemiólogo. Algunos pontifican sobre la curva y recitan estadísticas como quien reza letanías, y no faltan los que todavía creen que se ha armado demasiada alharaca alrededor del tema...

En fin, en las charlas, en las llamadas, en los periódicos, en los programas de radio y los noticieros de televisión, nos volvimos monotemáticos y estamos dedicados a hablar solo del bicho, de los muertos y de los nuevos contagiados, como si no pasara nada más. Mientras tanto, muchos aprovechan para hacer de las suyas y otros, para pasar de agache con asuntos que parecen haber sido olvidados, tanto por la opinión pública como por los periodistas. Por ejemplo, el asesinato de desmovilizados y líderes sociales. Es inconcebible que estos días, en plena cuarentena y con la movilidad supuestamente controlada por las autoridades, se sigan cometiendo tales crímenes ante la indolencia, la aquiescencia o la incompetencia del Estado. Sea como sea, es inaudito que los asesinos –ya sean guerrilleros, narcos o paracos– actúen impunemente, sin que el Gobierno haga nada para evitarlo. Y si resulta preocupante la indiferencia del Estado, no es menos inquietante la actitud de los medios que a duras penas registran estos casos.

Otro acontecimiento absurdamente eclipsado por el coronavirus es el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’, destapado en el portal La Nueva Prensa por Gonzalo Guillén y Julián Fernando Martínez, quienes, a raíz de tales denuncias, han sido víctimas de acoso e intimidaciones. Como se recordará, este portal publicó la transcripción de unas grabaciones hechas por la Dijín durante la campaña del hoy presidente, en las que María Claudia Daza, en ese momento asesora del senador Álvaro Uribe, hablaba con José Guillermo Hernández –apodado el Ñeñe– de algunas maniobras no muy claras realizadas en los departamentos del Cesar y La Guajira. Tras la aparición de esta versión, la asesora de Uribe renunció y viajó a Estados Unidos y la historia de lo que pasó en la elección de Iván Duque no ha hecho más que enturbiarse, sin que el primer mandatario haya dado ninguna explicación convincente. De hecho, su primera reacción fue negar su cercanía con el Ñeñe, pero con el correr de los días han aparecido nuevas evidencias que no solo lo desmienten, sino que corroboran su proximidad con el Ñeñe y su hermano menor, José Gregorio, conocido como el Goyo.



A juzgar por otro audio –divulgado el sábado pasado por María Jimena Duzán en Semana–, en el que se oye de nuevo a la señora Daza conversando muy amigablemente con el Ñeñe, es muy difícil negar la estrecha relación de los hermanos Hernández con ‘Iván’, a quien le organizan un ágape en el Festival Vallenato de 2018 en Valledupar.



Pese a la gravedad de las denuncias, el fiscal general, Francisco Barbosa, no ha tomado cartas en el asunto y prefirió dedicarse a perseguir a los miembros de la Dijín que hicieron las grabaciones, en vez de investigar los posibles delitos contenidos en estas.



Ahora que el país se dispone a disminuir gradualmente la cuarentena, lo deseable sería que no solo los sectores económicos se empiecen a reactivar, sino que salgamos del marasmo informativo al que nos ha empujado la pandemia, para prestarles la debida atención a casos como los mencionados arriba y que, por cierto, no son los únicos.



Vladdo

puntoyaparte@vladdo.com