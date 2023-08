El decálogo de Petro

Al revisar el “decálogo de gobierno” anunciado por Gustavo Petro en su posesión es fácil darse cuenta de que la tarea está todavía muy cruda. Echémosle una mirada.



1. Trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. –Desde el día uno, las movidas del Gobierno han estado rodeadas de improvisación, equívocos y vacíos. Si históricamente ha sido imposible sacar adelante una negociación con un grupo más o menos organizado, como el Eln, es poco lo que puede esperarse de esos otros grupos donde hay narcos, pandilleros, delincuentes comunes, etcétera...

2. Cuidaré de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado. – El caos visto en días pasados en la entrega de los subsidios de Renta Ciudadana es apenas un ejemplo de la conocida ineficiencia estatal, que en este caso afecta a la población más vulnerable.

3. Gobernaré con y para las mujeres de Colombia. – Este anuncio iba acompañado de la conformación del Ministerio de Igualdad, que tardó diez meses, y cuyas funciones y alcance aún no se definen del todo, a pesar de su inmenso aparato burocrático, que incluye la creación de cinco viceministerios.

4. Dialogaré con todos y todas, sin excepciones ni exclusiones. – A pesar de que el Presidente hablaba de un “gobierno de puertas abiertas”, una de las razones por las cuales fracasó la reforma de la salud fue, precisamente, por la falta de diálogo de una ministra que hizo caso omiso a todas las observaciones que le hicieron a su proyecto de ley, con la anuencia incluso de Petro.

5. Escucharé a los colombianos y colombianas como lo he venido haciendo en todos estos años. – Si el primer mandatario se niega a hablar con sus ministros, o defenestra a aquellos que lo cuestionan, ¿qué pueden esperar quienes no tienen línea directa con la Casa de Nariño?

6. Defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas. – En materia de seguridad hemos retrocedido más de 20 años, en todos los niveles y en todo el país. El sicariato está disparado, los atracos se volvieron cotidianos y las matanzas no se detienen. –Según Indepaz, desde el 7 de agosto de 2022, se han registrado 88 masacres, que han dejado 296 víctimas.

7. Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. – Después de los escándalos de corrupción que han estallado en estos meses –que en su mayoría involucran a personas de las filas del Pacto Histórico y del primer círculo del jefe de Estado– la bandera de la lucha anticorrupción no inspira mucha credibilidad que digamos.

8. Protegeré nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos. – Aunque todavía hay muchos desafíos pendientes, en este punto sí hay una buena noticia, pues en los cinco primeros meses del actual gobierno la deforestación se redujo en un 29,1 %, la mejor cifra en los últimos nueve años.

9. Desarrollaré la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano. – El desarrollo del país no se puede incentivar sin una hoja de ruta clara y realista, que permita reemplazar las divisas provenientes de renglones como los de hidrocarburos o la minería, a los que esta administración tiene en la mira.

10. Cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución. – En este punto no hay discusión: hasta la fecha, el Presidente no se ha saltado ninguna ley ni ha abusado de su poder; a pesar de sus frecuentes llamados a la movilización del pueblo, que no dejan de ser inquietantes.

Aunque un año es muy poco tiempo para exigir resultados, los logros son precarios, como se puede ver, y si Gustavo Petro no se pellizca este decálogo podría convertirse en letra muerta y en una gran decepción para quienes le dieron su voto.

VLADO

puntoyaparte@vladdo.com

