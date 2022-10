Ecos de Caldono

Antes de entrar en materia –debido a los temas que voy a abordar hoy y a las susceptibilidades que se pueden generar en algunos sectores de la opinión– quiero hacer una salvedad que, si bien no es indispensable, creo que no sobra en estos tiempos de tanta suspicacia. Como es de público conocimiento, El Tiempo Casa Editorial, a la cual pertenece el periódico donde se publica esta columna, pertenece al Grupo Aval, que además es propietario de uno de los fondos privados de pensiones más importantes del país. Esta circunstancia, sin embargo, no es ni ha sido un impedimento para expresar libremente mis opiniones, ni para escoger los temas o los personajes de los cuales escribo en mis artículos.



Dicho lo anterior, tengo que confesar que el discurso que pronunció Gustavo Petro la semana pasada en Caldono, Cauca, me generó varias inquietudes, pues dijo muchas cosas, en las que mezclaba sus antiguas posturas acerca de la desigualdad en Colombia, con un enemigo interno que le impide llevar a la práctica su prometido cambio y con su llamado a la movilización ciudadana, entre otros asuntos.

Y aunque muchos de los comentarios acerca de esa disertación se quedaron en las supuestas indirectas que el primer mandatario le lanzó al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo –que en realidad no fueron tan explícitas–, yo encontré otros temas más preocupantes; en concreto uno relativo a la labor periodística.

Al repasar las palabras de Petro, resulta inquietante la alusión que hace a los medios de comunicación y que en cierto modo coincide con lo que escribió en Twitter el pastor Alfredo Saade, horas antes de la visita del presidente a Caldono, cuando dijo: “Hoy más que nunca le recuerdo al Congreso de la República que es necesario democratizar los medios de comunicación”.

Este trino me hizo recordar que hace diez años, Rafael Correa, aupado en su popularidad, promovió en el congreso de Ecuador una ley que, según él, buscaba, precisamente, “democratizar los medios de comunicación”, pero que en la práctica se convirtió en una mordaza, que silenció a muchos periodistas y llevó a la ruina y al cierre a varias publicaciones del país vecino.

Y creo que mi aprehensión no es gratuita, pues al volver a lo dicho por Petro en el Cauca, vemos que el presidente dice: “Y cuando planteamos la reforma pensional (…) van apareciendo quienes dicen que no, que cómo se les ocurre; que una reforma pensional de ese nivel es la expropiación del ahorro de los que cotizan en los fondos privados de pensiones. Y se les olvida decir que esas cotizaciones ya han sido expropiadas en parte por los dos banqueros más ricos de Colombia. Pero ahí no hay prensa, ahí sí no hay escándalo, ahí sí no hay pedagogía para explicar por qué, de manera masiva, ¿y por qué? Porque esos medios de comunicación les pertenecen a los banqueros más ricos de Colombia”. Esta declaración tiene varios problemas.

Para empezar, lo que ahí se afirma carece de fundamento, pues acusar a algunos banqueros de “expropiar” las pensiones de los fondos privados es un exabrupto que no resiste el menor análisis.

En segundo lugar, ese tipo de aseveraciones solo sirve para ahondar la crispación y el resentimiento, recurso que, así le diera muchos réditos a Petro como candidato, es inaceptable para Petro como gobernante, pues ahora su papel no es fomentar la división sino impulsar la unidad de sus conciudadanos. Al fin y al cabo, es el presidente de todos los colombianos.

Y, por último, lo más angustiante es que, con ese dardo, el primer mandatario no solo agita la hostilidad hacia la prensa, sino que podría abrir el camino hacia una futura intervención estatal de los medios de comunicación.

Espero estar equivocado. En serio.

VLADDO

