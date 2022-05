Dos nombres; ninguna esperanza

Resulta deprimente ver que la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica, publicada el domingo en este periódico –al igual que otras divulgadas recientemente–, reduzca las opciones de esta contienda presidencial a dos nombres: Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, cada uno ubicado en un extremo del espectro político.



Es una lástima que en una democracia, por cuenta de los sondeos, los electores veamos tan reducidas las posibilidades, en vez de tener una competencia más abierta con un abanico menos disparejo. En esta instancia, vale la pena preguntarse hasta qué punto las encuestas reflejan las reales intenciones de la ciudadanía o hasta dónde la ciudadanía se deja llevar por los resultados de las encuestas. Sé que suena un poco contradictorio, pero ya se sabe que muchas personas, al ver las encuestas, se sienten inclinadas a apostarle al caballo ganador, así no sea el de su predilección.



Ahora bien, al analizar las cifras no es difícil deducir por qué está ganando puntos Petro y por qué pierde terreno Federico Gutiérrez. En primer lugar, hay que decir que el líder del Pacto Histórico no solo es un político veterano, que lleva mucho tiempo haciendo campaña y que sabe conectarse con la gente, sino que adicionalmente se ha beneficiado de la ayuda de un gobierno mediocre, que no hace sino cometer errores que son sagazmente capitalizados por un candidato que aprovecha cada uno de los incontables papayazos de esta administración.

Por otra parte, Gustavo Petro dice cosas y hace propuestas que –más allá de que sean descabelladas, irresponsables, ingenuas o irrealizables– les suenan interesantes a numerosas personas, muchas de las cuales le han comprado la promesa de un cambio, así no se sepa cómo se llevará a cabo ni para qué pueda servir.



¿Y por qué pierde Federico Gutiérrez? Para empezar, hay que tener en cuenta que este es un candidato muy pandito, carente de planteamientos o de propuestas, que nunca dice nada interesante ni expone ninguna iniciativa. En síntesis, no tiene discurso y solo se limita a responder o a controvertir los planteamientos de otros candidatos, pero sin aportar mucho a la discusión.



Aunque luego de las consultas del 13 de marzo Gutiérrez empezó a recibir el apoyo de muchos barones electorales, que han visto en su candidatura la única posibilidad real para derrotar a Petro, sería interesante saber qué piensan hoy todos esos políticos de fuste, al ver su deterioro en las encuestas. Si yo fuera uno de esos caciques tradicionales estaría supremamente decepcionado.



Y no quiero ni imaginar cómo se deben sentir tantos empresarios que, de manera más instintiva que reflexiva, también se apresuraron a darle su respaldo al exalcalde de Medellín, sin pensar que con esa decisión le estaban poniendo a Petro la presidencia en bandeja de plata. No se necesita ser un experto en ciencias políticas para darse cuenta de que Gutiérrez es un candidato insustancial, muy pobre en argumentos, cuya única consigna es presentarse como el anti-Petro, en un país donde ese ‘coco’ ya no asusta tanto como antes.



Aunque algunos consideren que estamos a punto de repetir la película de 2018, cuando se impuso el oponente de Petro, lo cierto es que esta vez el escenario es muy distinto. Sin ir muy lejos, hace cuatro años, el candidato Iván Duque cabalgó sobre el desgaste del gobierno anterior, cosa que no puede hacer hoy Gutiérrez, quien, de hecho –además de lidiar con sus propias limitaciones–, tiene que cargar el bacalao de la impopularidad más que merecida de Iván Duque.



Como decía al comienzo, es lamentable que en una carrera de ocho participantes todo gire alrededor de dos personajes que, a pesar de puntear en las encuestas, han demostrado que no son los más idóneos para gobernar este atribulado país.

