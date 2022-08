Domingo de contrastes

En la historia de Colombia es difícil recordar alguna ocasión en la cual la primera decisión de un presidente recién posesionado haya sido desautorizar al presidente que acaba de terminar su mandato.



Esto fue lo que sucedió el pasado domingo, instantes después de las 3:18 p. m., cuando el nuevo mandatario, Gustavo Petro, quien acababa de asumir el cargo, le solicitó al jefe de la Casa Militar de Palacio que trasladara la espada del Libertador desde la Casa de Nariño hasta la plaza de Bolívar.



En esta diligencia se perdió alrededor de media hora, tiempo en el cual los cerca de 20.000 asistentes que concurrieron a la ceremonia de investidura presidencial –incluidas decenas de personalidades nacionales y extranjeras– tuvieron que hacer acopio de paciencia, mientras los soldados del Batallón Guardia Presidencial cumplían solemnemente la primera orden impartida por el nuevo jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Todo este tedioso proceso se debió a la terquedad de Iván Duque, quien en un acto de infinita inmadurez había negado el permiso para retirar la célebre espada del palacio presidencial. Es increíble que ni en los estertores de su administración el nuevo expresidente haya sido capaz de dar una mínima muestra de grandeza, y que haya convertido un simple trámite administrativo en un bochornoso episodio del cual se va a hablar por mucho tiempo.



Por fortuna, este incidente tan absurdo como innecesario no fue suficiente para deslucir un evento lleno de simbolismos, en el que incluso el tiempo pareció sumarse a las comparsas con las que se amenizó el relevo presidencial, pues el día no pudo estar más soleado ni el cielo más despejado.



Y, a la par con las favorables condiciones meteorológicas que hubo este 7 de agosto, también se respiró un clima político muy diferente del que se vivió cuatro años antes, cuando la atmósfera comenzó a enrarecerse a medida que el senador Ernesto Macías pronunciaba aquella desobligante diatriba contra el gobierno saliente. Aunque nadie lo advirtió en ese momento, esa tarde plomiza de 2018 –con una lluvia incisiva y un ventarrón indomable– terminó siendo el presagio de un gobierno azaroso y de una etapa muy tormentosa de nuestra vida republicana.



Al contrario de lo que sucedió en la posesión de Duque, la de Petro se llevó a cabo en un ambiente muy colorido. El discurso del senador Roy Barreras, aunque vehemente en algunos pasajes, fue una oda a la alegría, si se compara con las destempladas palabras del tristemente célebre Macías.



A su vez, la intervención de Gustavo Petro, distante de las arengas de campaña, no tuvo ningún anuncio destacable ni declaración alguna que se pudiera considerar una carga de profundidad contra nuestros fundamentos democráticos, como muchos temían. Tampoco pasó facturas de cobro ni se dedicó a mirar por el retrovisor. De hecho, fue una disertación más bien sosa, en la que se habría podido ahorrar la mitad de las páginas, sin que nadie se hubiera enterado.



En síntesis, la única sombra de la jornada fue el antipático gesto de Duque. Por lo visto, ninguno de sus adláteres fue capaz de advertirle que su sucesor podría dar una contraorden que lo pondría en ridículo frente a propios y extraños, como en efecto sucedió. Y no fue la única vez.



Triste final de una presidencia repleta de desaciertos, que dejaron en evidencia la pequeñez de quien nos gobernó en el pasado cuatrienio.

* * *

​

Colofón. Se lució el diseñador Diego Guarnizo con las pintas que ideó y elaboró para Antonella y Sofía Petro y para la senadora María José Pizarro, a quien el presidente del Congreso le delegó la tarea de imponerle la banda presidencial al nuevo inquilino de Palacio. Con el estilo sobrio y a la vez moderno e impactante de sus creaciones, Guarnizo iluminó esta colorida fiesta.

