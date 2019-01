Discurso nuevo; mañas viejas

Lo dije en Twitter y lo repito aquí: lo que hace Iván Duque al nombrar a una persona no calificada en un cargo tan importante, pese a todas las advertencias y reparos, no es un simple error ni producto de un capricho; es una grave falta de ética de ese “buen muchacho”. Debería darle vergüenza, pero no le importa.

Me refería en ese trino a la designación de la cuestionada Claudia Ortiz como directora de la Agencia de Desarrollo Rural, entidad fundamental en la implementación de los acuerdos de La Habana. Como se sabe, la señora Ortiz no solo es una reconocida detractora del proceso de paz, sino que además carece de la preparación y trayectoria necesarias para ocupar ese puesto. Lo primero –su sesgo ideológico– no le importó a Duque; al fin y al cabo era su copartidaria. Lo segundo –su falta de formación y de experiencia en asuntos rurales–, ella lo suplió con una declaración notarial, que para el Presidente fue más que satisfactoria.



En resumidas cuentas, después de su frustrada nominación como directora de la Unidad Nacional de Protección, e independientemente de sus vacíos profesionales, a esa abogada había que nombrarla a como diera lugar y no en cualquier dependencia. Al fin y al cabo, es otra ficha del jefe de todo, el senador Álvaro Uribe.

Yo también soy de los que creían que el joven Duque era un hombre bien intencionado; incluso en una columna anterior hablé de su sensatez. Sin embargo, a estas alturas del partido, y a la luz de lo que hemos visto en sus primeros meses de gestión, estoy empezando a replantearme estas consideraciones.



Cuando un presidente habla tanto de meritocracia, pero insiste en nombrar personajes cuestionados y sin las debidas credenciales en puestos clave de la administración, desatendiendo todas las advertencias, sus buenas intenciones quedan en entredicho. De hecho, el de la señora Ortiz no es un caso aislado; ya hemos visto otros nombramientos en los cuales el amiguismo y la militancia política han pesado más que las virtudes profesionales de los beneficiados. Para no ir muy lejos, y para recordar otro ejemplo emblemático, ahí están las habilidades diplomáticas de las que ha hecho gala Pacho Santos en la embajada en Washington.



Por supuesto, un gobernante está en su derecho de nombrar a quien se le antoje en su equipo de colaboradores, y es absolutamente claro que ningún columnista tiene por qué salir a decirle cómo o con quién tiene que trabajar. Por otra parte, es lógico que el mandatario quiera darles juego en la nómina oficial a quienes lo auparon en su camino a la Casa de Nariño; eso no se discute. Lo que no le queda bien a Duque es hablar de la llegada al poder de “una nueva generación, motivada por el servicio, comprometida con el futuro” cuando en realidad sigue anclado en el pasado y poniendo en práctica las costumbres más detestables de la vieja política, inspirado quizás en el talante clientelista de Turbay Ayala, a quien hace 40 años se le llenaba la boca diciendo que iba a gobernar “con los más capaces y honestos”, y luego vimos cómo lo cumplió...



La actitud de Duque, al hacer efectivo el nombramiento de Claudia Ortiz en pleno Día de los Inocentes, deja mucho que desear; no solo por su soberbia, sino por su falta de coherencia, al predicar una cosa pero hacer otra, totalmente opuesta.



Sin embargo, a pesar de lo criticable que puede ser este episodio, tengo que reconocer que también ha sido muy útil, pues ha servido para ver mejor a ese Duque más politiquero y menos puro, más mañoso y menos técnico, que había logrado ocultarse con relativo éxito detrás de una máscara de ingenuidad y simpatía.



* * *



Colofón. La noticia sobre el supuesto complot para atentar contra Iván Duque deja flotando en el ambiente más dudas que las que resuelve.



