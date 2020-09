‘Desatrinos’ oficiales

Si siempre hemos sido conscientes de que uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice, en estos tiempos esa máxima adquiere más sentido, pues cada opinión, cada piropo, cada lisonja, cada vainazo, cada rabieta, queda grabada en las redes sociales. Que lo diga el hoy presidente de la República, quien mientras estuvo activo en la oposición se distinguió por sus ácidos apuntes contra las decisiones de su antecesor, sin imaginar el efecto ‘boomerang’ que más pronto que tarde tendrían sus críticas.

Aunque Facebook e Instagram tienen un buen acervo de pifias, Twitter es una cantera inagotable. En esta plataforma podemos desempolvar cada día un trino diferente para comentar los actos de gobierno, ¿o desgobierno?, del doctor Iván Duque, de sus ministros, de la bancada oficial o de los integrantes del Centro Democrático, empezando por el ‘presidente eterno’.



Por ejemplo, en julio de 2018, el exsenador Álvaro Uribe decía en un trino: “Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte.” Dos años más tarde, vemos que los expedientes relacionados con este caso están pasando de la CSJ a la Fiscalía General de la Nación.

Con los antiguos trinos de Hassan Nassar podría hacerse una perfecta radiografía de todas las metidas de pata del gobierno para el cual trabaja.

Y pese a que faltan muchos meses para ver qué pasa con ese proceso, lo simpático es que, al parecer, el exvicepresidente Francisco Santos, ya nos tenía lista la respuesta en su cuenta de Twitter: “No va a pasar nada. En la Fiscalía el interés de investigar no tiene nada que ver con la verdad y la justicia. Tiene que ver con la política.” Este trino premonitorio, que viene como anillo al dedo, fue escrito por Pachito en el año 2011.



Pero la cosa no se queda ahí. Ya que estamos hablando de vicepresidencias podemos tomar prestada una afirmación hallada en la cuenta de la doctora Marta Lucía Ramírez, quien en 2016 se refería así a la injerencia de la Casa de Nariño en los entes de control: “En Colombia el equilibrio entre los poderes no existe. Presidente dueño de legislativo, Fiscalía, Contraloría, Defensoría y Procuraduría.” Y aunque en aquella época quizás tenía poderosas razones para despacharse de esa manera, ayer no dijo ni mu cuando se posesionó el nuevo Defensor del Pueblo, que, como se sabe, es ficha del doctor Duque; ni se acordó de este trino el pasado jueves, luego de que el Senado ungiera como nueva Procuradora General a la exministra uribista Margarita Cabello, quien se sumaba al Fiscal General, Francisco Barbosa –amigo entrañable del señor Presidente– y a Carlos Felipe Córdoba, nuevo mejor amigo del primer mandatario. En resumen, cuatro años después, la queja de la señora Vicepresidenta mantiene intacta su vigencia, pues en lo que se refiere a las ‘ías’ el gobierno ya hizo moñona.



Claro que el campeón de los ‘desatrinos’ es el Consejero de Comunicaciones, Hassan Nassar. Con sus trinos antiguos podría hacerse una perfecta radiografía de todas las metidas de pata del gobierno para el cual trabaja. Sin ir muy lejos, la semana anterior, luego de que su jefe optara por cambiar el nombre de las masacres para denominarlas “homicidios colectivos”, los arqueólogos de Twitter encontraron esta perla, publicada en 2014 en la cuenta del inefable periodista: “A este paso al homicidio en COL le dirán ‘viaje al más allá’. Más clarito, imposible.



A propósito, el señor Presidente no se queda atrás, pues sus contradicciones han sido evidentes tanto en Twitter como en columnas y discursos, en los cuales no sólo se ha equivocado sino que se contradice sin sonrojarse, empezando por su antigua postura en contra del fracking. Sin embargo, ese tema merece columna aparte.



Vladdo

