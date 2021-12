Del humor y otros demonios

"Investigadores en Austria descubrieron en 2017 que las personas divertidas, particularmente aquellas que disfrutan del humor negro, tienen un coeficiente intelectual más alto que otros compañeros. Argumentan que se necesitan habilidades cognitivas y emocionales para procesar y producir humor". Estas líneas, publicadas en días pasados en el diario ecuatoriano El Universo, de Guayaquil, me parecen muy pertinentes en una época en que la agresividad, los insultos y la ira se han tomado las discusiones públicas.



Por razones obvias, el humor ha estado presente en algunos aspectos de mi trabajo. Sin embargo, el hecho de que una parte de mi vida profesional se mueva alrededor de la caricatura o la sátira no implica que yo viva en "modo humor" las 24 horas del día. Es imposible, como se dice coloquialmente, vivir en función de sacarle punta a todo. De hecho, las personas que asumen esa actitud se vuelven insoportables.



Dicho lo anterior, es evidente que –aparte de que es una herramienta muy importante para socializar– el humor bien dosificado puede ser muy útil para bajarle el tono a alguna situación difícil, para romper el hielo o para alivianar la atmósfera social, que por momentos se torna tan pesada, sobre todo en las redes sociales, donde la intransigencia y la acritud son el pan de cada día.

Como ya se ha dicho en otras ocasiones, y al contrario de ciertas creencias, lo opuesto al humor no es la seriedad o la tristeza, sino la solemnidad, esa tendencia que tienen ciertos personajes a tomarse a la tremenda no solo las discusiones, sino su propia vida, y así van por el mundo, cerrándole el espacio a cualquier asomo de humor, para no correr el ‘riesgo’ de que no los tomen en serio. No obstante, algunos personajes de la historia reciente se han encargado de dejar en claro que el humor no es incompatible con las labores intelectuales, políticas o artísticas. Ni siquiera con las religiosas. Baste recordar la famosa foto de Albert Einstein –cuya importancia en la historia de la ciencia no se discute– en la cual aparecía sacando la lengua en una pose muy graciosa. Décadas después hubo una imagen similar, protagonizada nada menos que por Gabriel García Márquez, quien en otra ocasión apareció haciendo pistola frente a una cámara, en un gesto bastante juguetón.



Y qué decir de aquella estampa del papa Juan Pablo II haciendo una especie de anteojos con sus manos, en una imagen muy graciosa e inusual para alguien de su investidura, que le dio la vuelta al mundo. Pero la simpatía del pontífice polaco no se quedaba en monerías y gracejos. Luego de que la revista Time lo escogiera como el 'Hombre del año' en 1994, él, sin inmutarse, les dijo en tono de broma: "Veo que en el pasado ustedes también les hicieron este honor a Stalin y Hitler".



En otra oportunidad, Juan Pablo II –quien era aficionado a los deportes– hizo instalar una pequeña piscina en su residencia de verano para mantenerse saludable. Cuando recibió algunas críticas por el costo de la obra, que algunos consideraban suntuaria, él respondió: "Un cónclave costaría mucho más".



Claro que no era el primer jerarca del Vaticano que hacía gala de un humor agudo. Su antecesor Juan XXIII, conocido por su simpatía, tenía también unas salidas brillantes. Célebre es aquella ocasión en la que un periodista le preguntó cuántas personas trabajaban en el Vaticano y él contestó: "No más de la mitad".



Traigo a colación estas pocas pero dicientes anécdotas, a propósito de la muerte del arzobispo Desmond Tutu, quien se distinguió por su desparpajo y sentido del humor, cualidades que nunca demeritaron su colosal aporte a la búsqueda de la paz y su lucha por los derechos humanos.



Ojalá nuestros políticos, empresarios e intelectuales tomaran nota.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

