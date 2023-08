De transiciones y complicaciones

A riesgo de volverme reiterativo, quiero compartir con los lectores algunas inquietudes adicionales acerca de la transición energética –de la que con frecuencia se habla con más pasión que razón–, no para poner un punto final, sino, precisamente, para participar en el debate con insumos aportados por personas e instituciones conocedoras del tema, y cuyos planteamientos no se deberían echar en saco roto.



En primer lugar, hay que decir que, pese a las discrepancias que puede haber alrededor del tema, la reducción de los gases efecto invernadero es un imperativo; eso no está en discusión. De modo que el problema no es el qué, sino el cómo y el cuándo; los dos puntos alrededor de los cuales se dan hoy las más agrias controversias.

En este sentido, vale la pena repasar lo dicho por Jean Paul Prates, el presidente de Petrobras, en la Cumbre de la Amazonía realizada en Belém do Pará, quien, entre otras cosas, hizo referencia a los planes de Gustavo Petro de congelar la exploración de hidrocarburos en Colombia, decisión que, de mantenerse, reduciría de manera considerable el autoabastecimiento de gas en nuestro país, y limitaría a cinco años la autosuficiencia de petróleo. Son unas cifras que inquietan, porque, a pesar de que tenemos bajo nuestros pies unas reservas muy importantes, tendríamos que importar hidrocarburos, si queremos suplir la creciente demanda energética en el país.

Al respecto –y en alusión directa a las críticas de Petro en la misma cumbre–, Prates fue categórico al afirmar que «no hay ‘negacionismo progresista’ en intentar realizar la transición energética justa con algo más que declaraciones y entrevistas. Sustituir los recursos de petróleo y gas por fuentes renovables nunca se ha hecho, ni se hará, sólo con las voces de personas bienintencionadas». Más claro, imposible.

Como si fuera poco, el ejecutivo brasileño agregó que «estos gritos y advertencias son pertinentes, pero deberían dar lugar a estudios en profundidad y debates concretos sobre la aplicación y los objetivos de la transición. Al fin y al cabo, el propio concepto de transición energética justa conlleva una necesaria gradualidad y responsabilidad».

En la misma línea, el reciente reporte del Foro Internacional de Energía (IEF) y S&P Global Commodity Insights, contiene interesantes observaciones sobre los desafíos que plantea la transición energética. La IEF, de la cual hace parte Colombia, es «la mayor organización internacional de ministros de energía de 72 países e incluye tanto naciones productoras como consumidoras». El documento –que se puede descargar en www.ief.org– es el resultado de una serie de reuniones efectuadas en el último año en Ciudad del Cabo, Bali, Riad, Washington, Ciudad de Panamá y Davos, así como de mesas redondas celebradas en Houston, y recopila las opiniones de 350 participantes de la industria, el gobierno y la sociedad civil, en las cuales queda claro que en esta materia todavía no hay nada claro. Y no es un chiste, pues, según se lee en el informe, «los acontecimientos de los dos últimos años demuestran que la transición energética es más complicada de lo que se pensaba».

De hecho, la información contenida en las 57 páginas del reporte permite deducir que, lejos de ser un asunto en blanco y negro, la transición está llena de matices que tienen que ver con financiación, tecnología, consumo, condiciones ambientales y decisiones políticas, así como con el papel que debe jugar en este proceso la industria del petróleo y del gas, en momentos en que el mundo –en particular las economías emergentes– han incrementado de manera considerable la demanda de energía.

Quienes deben tomar cartas en el asunto tienen en sus manos una responsabilidad histórica que, más allá de marcar el destino de este gobierno, puede definir el futuro del país.

