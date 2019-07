De Lucho Herrera a Egan Bernal

El día que Lucho Herrera ganó la Vuelta a España –aquel maravilloso 15 de mayo de 1987– es una de esas ocasiones que muchos colombianos tenemos grabada en la memoria, no solo por la emoción que en sí misma tenía esa gesta del Jardinerito de Fusagasugá, sino porque era una noticia que todos llevábamos varios años esperando, desde cuando los muchachos de los equipos de Pilas Varta y Café de Colombia desembarcaron en Europa y llegaron a ponerse de ruana las principales competencias del Viejo Continente.

Era una época en la que el ciclismo paralizaba el país y los transistores eran insuficientes para oír los relatos del inmortal Julio Arrastía Bricca, fallecido en 2003, y del profesor Héctor Urrego Caballero, quien nos sigue deleitando en los micrófonos de RCN. Por supuesto, estos son apenas dos de los muchos periodistas y locutores que han pasado por las diversas cadenas radiales y nos han emocionado hasta las lágrimas al contarnos cómo nuestros escarabajos, pedalazo a pedalazo, se iban abriendo camino en las competencias más encopetadas del calendario internacional.



La llegada de Luchito a la meta estuvo acompañada de una euforia inédita en mis recuerdos deportivos. No hay que olvidar que hasta entonces, el fútbol –el más popular de todos los deportes– nos producía más angustias que satisfacciones: el torneo colombiano era un desastre; nunca ganábamos en la Copa Libertadores y llevábamos seis mundiales de fútbol sin saber lo que era una clasificación. Por otra parte, las medallas olímpicas nos eran esquivas y los únicos que medio se salvaban de esa aridez deportiva eran los boxeadores.

Hubo además otro factor que hizo más notoria esa victoria del ciclismo criollo: la carrera terminó un día hábil; un viernes para ser más preciso. No recuerdo en absoluto por qué, pero esa final no ocurrió un domingo, como suele suceder ahora no solo en la Vuelta, sino en las otras dos grandes competencias europeas –el Tour de Francia y el Giro de Italia–. Lo cierto del caso es que tengo presente la algarabía que se armó en los despachos públicos, en los bancos, en las tiendas de barrio, en las oficinas y, desde luego, en las salas de redacción; con himno nacional y todo.



Yo no pude celebrar mucho, porque el cierre de la página editorial del periódico era hacia la una de la tarde y me tocaba llevarle la caricatura del día a don Hernando Santos, el director de EL TIEMPO. De modo que me puse manos a la obra y dibujé la cara del flamante ganador de la Vuelta con forma de trofeo, en medio de esas montañas en las que se convirtió en el indiscutible vencedor de la “ronda ibérica”, como decían en la radio. Esa viñeta, que apareció publicada en la edición del sábado, me dejó muy contento a mí, pero le ocasionó un contratiempo al más admirado de mis colegas, el maestro Héctor Osuna.



Resulta que, luego del triunfo de Lucho, Osuna hizo una caricatura muy parecida a la mía y, al igual que yo, la envió el mismo viernes al diario El Espectador, donde ha sido colaborador durante décadas. Su dibujo debía salir el domingo en su habitual sección ‘Rasgos y rasguños’, pero al descubrir que yo me le había adelantado con un concepto muy similar, el Maestro resolvió cambiarlo y tuvo que reemplazarlo con una nueva imagen. Yo no tuve conocimiento de esta curiosa coincidencia hasta unos días después, cuando hablé con él y me contó toda la historia. “Nunca te había odiado tanto”, me dijo en tono de broma y me regaló el original de aquella viñeta, que no alcanzó a ser publicada y que aún conservo.



Tras la consagración de Egan Bernal en los Campos Elíseos, el domingo pasado, fue inevitable recordar esta anécdota, pero esta vez sí pude celebrar con calma el logro más importante de nuestra historia deportiva. ¡Salud, campeón!



