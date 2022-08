De la coherencia a la conveniencia

Tal y como lo ha informado este periódico, ha sido intensa la polémica que ha causado la ausencia de Colombia en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se condenó por inmensa mayoría al régimen opresor de Daniel Ortega.



(También le puede interesar: Domingo de contrastes)

Y no es para menos, pues la oprobiosa autocracia nicaragüense no solo ha cometido toda clase de abusos contra la oposición, sino que también se ha ensañado contra oenegés, medios y periodistas. Y, como si fuera poco, en días recientes ha intensificado sus hostilidades contra la Iglesia católica, con la cual libra hace varios años un duro enfrentamiento, que no solo ha afectado a sacerdotes, monjas y obispos, sino al mismísimo nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, quien en marzo pasado tuvo que abandonar el país de un momento a otro, debido a sus malas relaciones con el gobierno sandinista.



En respuesta a esta compleja situación, el Consejo Permanente de la OEA realizó el viernes pasado en Washington una asamblea extraordinaria con el fin de discutir una resolución para condenar “el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno”, decisión que fue respaldada por la casi totalidad de los países miembros de la organización. En la sesión, sin embargo, brillaron por su ausencia Nicaragua, por razones obvias, y Colombia, sin que aún se conozca una explicación satisfactoria por parte de la Cancillería.

Esta debería ser una oportunidad para que evaluáramos nuestra posición frente a los regímenes autoritarios de todos los pelambres. FACEBOOK

TWITTER

En este punto, es necesario subrayar que así el nuevo embajador ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, no se haya posesionado, resulta inexplicable que ningún funcionario de esa misión diplomática se haya hecho presente en una votación tan importante. Y, aunque no les falta razón a quienes han criticado a la nueva administración por esta metida de pata, sería interesante que –independientemente de las arbitrariedades que pueda cometer un déspota como Daniel Ortega– repasáramos las relaciones de Colombia con otros pueblos sometidos al totalitarismo.



De hecho, esta debería ser una oportunidad no solo para que el Gobierno, sino la sociedad, la clase dirigente y los medios evaluáramos nuestra posición frente a los regímenes autoritarios de todos los pelambres, pues mientras el Estado colombiano ha sido reiterativo y consistente en condenar la tiranía en Venezuela, Cuba o Nicaragua, al mismo tiempo les ha abierto los brazos de par en par a otros regímenes donde los valores democráticos como la libertad de prensa, los derechos de la población LGBT o unas elecciones libres son mera ficción.



¿Por qué, por ejemplo, el Gobierno de Colombia no se atreve a exhortar a la corona saudita a que ponga fin a castigos crueles como la lapidación o los latigazos, que son prácticas violatorias de los derechos humanos? ¿Por qué no le exigimos elecciones populares a China, antes de firmar multimillonarios contratos con empresas de ese país? ¿Por qué no somos capaces de condicionar un tratado de libre comercio con Emiratos Árabes a la eliminación de la persecución y encarcelamiento de homosexuales en su territorio? Aunque, en su infinita hipocresía, muchos diplomáticos –y no pocos políticos, funcionarios y empresarios– sepan cómo absolver estos interrogantes, ninguno de ellos podrá disimular el hecho de que todo se reduce al vil metal.



Dicho lo anterior, es obvio que toca rechazar los atropellos a los que Ortega somete a su pueblo, y es injustificable que el Gobierno de Colombia no alce la voz en contra de este sátrapa. Sin embargo, los que se rasgan las vestiduras por el mencionado impasse con Nicaragua, pero aplauden los negocios con las dictaduras ricas, deberían saber que se les nota demasiado que están poniendo la conveniencia por encima de la coherencia.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

(Lea todas las columnas de Vladdo en EL TIEMPO, aquí)