De casa en casa

Al empezar este nuevo período de cuarentena, yo no considero un sacrificio quedarme guardado en mi casa. Menos aún si me pongo a pensar en los miles de colombianos que deben permanecer hacinados en pequeños espacios, sin saber cómo van a sobrevivir sin ingresos o a darles de comer a sus familias. Y aunque me hace falta ver y abrazar a mi gente, y no siempre me alcanza el tiempo para todas las tareas domésticas, no veo esto como un castigo, ni me siento secuestrado.

Por el contrario, creo que estos meses de aislamiento intermitente nos han permitido ver con otros ojos nuestro entorno, apreciarlo mejor, pues con frecuencia uno se refiere a la casa, a su casa, como un simple punto físico de referencia, sin medir todo el alcance que tienen esas cuatro letras. La casa –que para algunos puede ser una vivienda de 50 metros cuadrados y para otros, un latifundio de 1.500 hectáreas– es ese lugar de encuentro con uno mismo, donde se siente seguro; es su zona de confort, el escenario de veladas inolvidables con la pareja, la familia, los amigos; ese puerto al que uno siempre quiere regresar.



El diccionario de la RAE tiene más de una docena de acepciones para la palabra ‘casa’, las cuales incluyen el sitio para vivir, así como las referencias a la casa como patrimonio, sede deportiva, establecimiento industrial o mercantil, linaje, etcétera.

Por estos días, por ejemplo, están de moda las casas farmacéuticas, por la carrera contrarreloj en la que se hallan, en busca de la vacuna contra el bicho que ha tenido a buena parte de la humanidad encerrada en su casa. Otra que ha sido noticia desde la semana pasada es la casa azulgrana, incendiada por los cuatro costados, luego de la estrepitosa goleada por 8-2 que sufrió en Lisboa el equipo de Messi, en los cuartos de final de la Champions League, a manos del Bayern Múnich.



En lo que a familias se refiere, en Colombia ha habido casas famosas en los partidos, el periodismo, el empresariado, y hasta en el crimen. En la política, hoy la noticia es la casa Char, que gracias a su músculo financiero ha adquirido una gran influencia, no solo en el gabinete de Iván Duque, sino en el Congreso de la República, cuya presidencia está hoy en cabeza de uno de los vástagos del jefe del clan, Fuad Char Abdala, quien a su vez prepara el terreno para una candidatura presidencial de otro de sus herederos.



Cambiando de acepción, es muy compleja la controversia que se ha armado alrededor de la casa de máquinas de la hidroeléctrica de Ituango, en Antioquia, que terminó convertida en la manzana de la discordia entre la alcaldía de Medellín y los estamentos más representativos del empresariado antioqueño, enfrentamiento que tiene con los pelos de punta a los paisas y ha sacudido incluso los cimientos de EPM, una de las empresas más emblemáticas del país.



Y no hay que olvidar las casas reales, como la Borbón, últimamente enlodada por las andanzas del rey emérito Juan Carlos I, convertido prácticamente en un prófugo de la justicia.



Más allá de diccionarios y significados, lo cierto es que una casa es mucho más que cuatro paredes. Incluso en tiempos de cuarentena.



Colofón. A propósito de la casa Borbón, quién se iba a imaginar que Juan Carlos I iba a terminar, por cuenta de sus malos pasos, más que en retiro, en retirada. Según la información oficial, desde el 3 de agosto está alojado en un lujoso hotel en los Emiratos Árabes Unidos, sin que ningún gobierno se atreva a pedirles explicaciones a los emiratíes por facilitarle refugio a un señor que en su país es objeto de comprometedoras investigaciones. Lo que no se sabe es quién ha sufragado sus gastos de traslado desde España y su manutención. ¿O será que todo va por cuenta de la casa?



