Date cuenta, viejo

El nombramiento de Guillermo Botero como ministro de Defensa fue uno de los desaciertos más prominentes con los que Iván Duque empezó la presidencia. Desde el primer momento se sabía que ese señor no reunía las calidades para un cargo tan importante, y menos aún en una situación tan difícil como la que atravesaba el país y que, de hecho, por su mala gestión se deterioró muchísimo durante los largos e inmerecidos quince meses que él estuvo al frente de esa cartera.

Aunque la suerte de Botero quedó sellada en la moción de censura de la semana pasada, en la que el senador Roy Barreras denunció la muerte de ocho menores de edad en un bombardeo del Ejército, lo cierto es que el ministro estaba quemado casi desde su posesión. Y los motivos no eran pocos: desde su torpe idea de regular la protesta social hasta sus reiteradas mentiras al informarle al país los resultados de acciones militares poco claras; desde el pésimo manejo que les dio a las denuncias sobre una posible reanudación de la infame práctica de los falsos positivos a los cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la nueva cúpula militar; desde sus reiteradas contradicciones hasta el deterioro de la seguridad en el país; desde el asesinato imparable de dirigentes indígenas y líderes sociales hasta el desprecio de las advertencias que le hacían las comunidades más vulnerables; desde las falsas pruebas en el famoso dosier que Duque llevó a la Asamblea de la ONU hasta los escándalos de corrupción que salpicaron a altos oficiales del Ejército, pasando por el poco respeto que inspiraba en la tropa, el paso de Botero por ese ministerio fue una cadena de fallos y desaciertos que dejaron por el piso la imagen de una institución tradicionalmente admirada por la opinión pública, pero que ahora es objeto de múltiples cuestionamientos.

¿Cómo se le ocurrió a Duque nombrar a Botero? ¿Cuáles eran sus méritos, aparte de ser uribista purasangre? ¿Qué experiencia tenía el presidente de Fenalco en temas de defensa o seguridad? FACEBOOK

Aunque yo nunca creí en la idoneidad de Botero ni me hice ilusiones sobre lo que podría ser su desempeño en esa cartera, tengo que admitir que él tuvo la capacidad de superar con creces mis expectativas y resultó mucho peor de lo que alcancé a imaginar. Sin embargo, lo que sí me sorprendió fue la incomprensible pasividad, o la alcahuetería, del primer mandatario con un funcionario tan mediocre, que no solo le hizo un gran daño al país, sino a su propio gobierno. ¿Cómo es posible que Duque decidiera mantenerlo en el puesto después de tan abundantes y prominentes metidas de pata? Peor aún: ¿cómo se le ocurrió nombrarlo? ¿Cuáles eran sus méritos, aparte de ser uribista purasangre? ¿Qué experiencia tenía el presidente de Fenalco en asuntos de defensa o seguridad? ¿Será que hablar mal de Juan Manuel Santos en reuniones sociales lo acreditaba para ser un buen ministro de Defensa? ¿Ese nombramiento fue una imposición del ‘presidente eterno’ o un guiño para congraciarse con el exmandatario?



Como si todo lo anterior fuera poco, luego de verse forzado a aceptar la renuncia ‘obliguntaria’ de Botero, Duque, en un gesto de soberbia infinita, se refirió al ya exministro como si fuera un héroe de la patria, como si se tratara de un prócer, gesto que no solo se vio como una provocación sino como un acto de irrespeto con el país y, sobre todo, con tantas víctimas y familiares de personas a las que el ahora exfuncionario menospreció o ignoró mientras estuvo en el Gobierno. En resumidas cuentas, no solo se equivocó al nombrarlo, sino también al despedirlo. Peor, imposible.



En condiciones normales uno esperaría que Duque aprovechara una coyuntura como esta para pellizcarse; sería ideal que su asesora de cabecera, en vez de endulzarle el oído, le hiciera ver que está metido en la grande y que si no actúa a tiempo se le va a armar un lío inmanejable. Pero esta vez tampoco me hago ilusiones.



