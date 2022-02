Cortinas que nunca pasan de moda

La escogencia de Paola Ochoa como fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández armó tal agite el pasado lunes que todo lo demás pasó a un segundo plano. En cuestión de horas, el nombre de esta periodista se volvió tendencia en Twitter, plataforma en la que muchos se dedicaron a desempolvar viejas declaraciones y trinos de su autoría para cuestionar su designación como compañera de tarjetón del populista candidato santandereano.



Sin duda, la más beneficiada con esta cortina de humo fue Piedad Córdoba, quien desde el domingo por la noche estaba en el ojo del huracán, debido a las serias acusaciones divulgadas por Noticias Caracol, en las que un exasesor suyo, Andrés Vásquez, señaló que su antigua y aguerrida jefa, valiéndose de su papel de mediadora con las Farc, había manipulado con fines políticos la liberación de varios secuestrados que se encontraban en poder de ese grupo guerrillero, incluida Ingrid Betancourt.



Sin embargo, pese a su gravedad, la información sobre Piedad Córdoba había servido también como cortina de humo para atenuar la tempestad que había desatado la semana pasada Aída Merlano, no solo tras su comparecencia virtual ante la Corte Suprema de Justicia, sino por la entrevista que le concedió a la revista Cambio, testimonios que dejaron como corcho en remolino al exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, cuya precandidatura sufrió un fuerte impacto, luego de conocerse sus estrechas relaciones personales y políticas con la polémica excongresista conservadora, condenada por la justicia y refugiada hoy en Venezuela, con la alcahuetería del déspota Nicolás Maduro.

Pero la cosa no paraba ahí. En esta cadena interminable de cortinas de humo, el alboroto del caso Char había desviado la atención que días antes acaparaba la revocatoria del alcalde de Medellín, proceso que estaba como para alquilar balcón, pero que sigue en veremos, debido a la serie de triquiñuelas de las que Daniel Quintero se ha valido para tratar de impedir que los medellinenses acudan a las urnas a definir la continuidad de su mandato, pese a que dice no temerle al veredicto popular.



Dada su utilidad como “artificio de ocultación –según la definición del diccionario–, las cortinas de humo se han vuelto un elemento indispensable, no solo para funcionarios de rango medio o políticos en campaña electoral, sino para los miembros del alto Gobierno, que las han convertido en una herramienta de primera necesidad, empezando por el mismísimo Presidente de la República, que en su afán de mostrarse como el Walt Disney colombiano echa mano de toda clase de recursos para crear a punta de fantasía una versión de país muy distante de la realidad, tal y como lo hizo ayer en Bruselas.



En su intervención ante el Parlamento Europeo, Iván Duque habló, entre otras cosas, de una histórica recuperación económica, de millones de dólares invertidos en las zonas de conflicto, de una inversión social sin precedentes y de la transición energética hacia energías más limpias.



No obstante, y como era de esperarse, no dijo nada acerca de la inflación que carcome a los colombianos más vulnerables, ni de las falencias en la implementación de los acuerdos de paz, ni de la aniquilación sistemática e impune de líderes sociales, ni de la inseguridad convertida en paisaje ni del acceso que su gobierno les está dando a la explotación minera en zonas protegidas y a toda suerte de actividades económicas en bosques; problemas de los cuales las agencias de cooperación extranjera han tomado nota, a pesar de la espesa cortina de humo que el mandatario intenta desplegar.



Al parecer, en este país, en el que pasan muchas cosas graves, pero donde nunca ocurre nada serio, las cortinas de humo con las que se pretende cubrir la realidad nunca pasarán de moda.

