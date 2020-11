Aquel fatídico 2 de noviembre

Al cumplirse los 25 años del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado es inevitable desempolvar recuerdos, pues el 2 de noviembre de 1995 es una de esas fechas históricas que muchos colombianos tenemos tatuadas en la memoria.

Por los días del atentado que acabó con la vida de uno de los líderes más influyentes de nuestra escena política, Colombia se encontraba en medio de una crisis muy complicada, con un presidente arrinconado, un Congreso enrarecido, las Fuerzas Armadas desmotivadas, la clase empresarial estupefacta y la opinión pública desconcertada. Y no era para menos. Los continuos coletazos del escándalo de la financiación de la campaña que llevó a la presidencia a Ernesto Samper Pizano causaban estragos permanentes y el país se sacudía como corcho en remolino.



De hecho, pocas semanas antes el abogado Antonio José Cancino, defensor del presidente Samper, había salvado de milagro su vida, tras un atentado del que fue víctima en el barrio La Candelaria, de Bogotá. Sin resolverse el misterio de aquella acción criminal contra Cancino, el asesinato de Gómez generó todavía más confusión y zozobra.

Aquel jueves fatídico, yo estaba en el tercer piso del edificio de Semana, conversando con la periodista María Lucía Fernández, quien se encontraba de visita en la sede de la revista, cuando llegó la primera noticia del ataque contra el líder conservador, a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de la ciudad, donde Gómez era catedrático. Malu y yo nos quedamos pasmados, sin nada que decir.



Yo le tenía un especial afecto a Gómez, pues durante los siete años que trabajé a su lado en El Siglo no solo tuvimos una magnífica relación profesional, sino que también fue muy deferente conmigo. Es más: fue él quien prologó en 1989 mi primer libro de caricaturas, un tomo dedicado al presidente de la época, Virgilio Barco.



Cuando se confirmó su muerte, los ojos se me llenaron de lágrimas y la cabeza se me inundó de recuerdos y anécdotas. Particularmente repasé en mi mente las visitas que le hice a Gómez en la embajada de Colombia en París, cuando yo hacía un curso de diseño gráfico en Holanda. Caminar por las calles parisinas junto a Gómez era como andar con un Google Maps recargado. Era un deleite recorrer los rincones de la Ciudad Luz y oírlo hablar de urbanismo, de arquitectura, de periodismo, de los protagonistas de la historia universal, de los líderes de la política contemporánea o de los maestros del arte. Es más, en una de esas visitas, cuando en esas lejanías la información proveniente de Colombia era tan escasa, fue Álvaro Gómez el que me dio la noticia de la muerte de Alejandro Obregón, ocurrida en abril de 1992.



Por supuesto, yo no fui el único afectado por el impacto del asesinato de Gómez. En la redacción de Semana la noticia produjo un efecto devastador. En medio de mi desconcierto, y tal vez a manera de escape, me refugié en el archivo y me entregué a la tarea de buscar la mejor foto de quien había sido mi jefe y amigo, para la portada de la siguiente edición de la revista.



Desde luego, el magnicidio de Álvaro Gómez contribuyó a perturbar el ambiente político y social del momento –ya de por sí caldeado con el proceso 8.000–, que se complicó todavía más con las especulaciones acerca de los autores y las motivaciones de estos hechos sangrientos, que, un cuarto de siglo después, siguen sin ser debidamente aclarados. Ojalá que, en este nuevo capítulo de nuestra historia, estas dudas se puedan, finalmente, despejar.



* * *



Colofón. Tras la muerte de Horacio Serpa Uribe, el Partido Liberal se queda sin uno de sus líderes más connotados. Su verbo, su temple, su bonhomía, su vocación de paz y su tenacidad le harán mucha falta a la democracia colombiana.



