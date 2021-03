Cien años no es nada

Mañana se cumplen 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, ocurrido en Mar del Plata, Argentina. Y no voy a hacer la cuenta del tiempo que lleva muerto, entre otras cosas porque los genios como él no mueren, sino que trascienden; se van a otra dimensión, donde se vuelven invisibles –es cierto–, pero también invencibles...

No voy a escribir aquí una elegía de ese niño terrible del tango, por tantos años incomprendido –y hasta despreciado– por los puristas. Para eso hay verdaderos especialistas en la materia, como el querido Jaime Monsalve, que es toda una autoridad en el asunto. En todo caso, y para que no se piense que pretendo invadir los terrenos de algún biógrafo, solo osaré decir que me parece admirable cómo este marplatense universal, a punta de talento, creatividad y disciplina, y nadando contra la corriente, no solo terminó reivindicado por sus propios paisanos, sino que se ganó un destacadísimo lugar en la historia de la música.



Como tanguero aficionado que soy, tengo que agradecer que con sus innovaciones Piazzolla revitalizó el tango, dándole una nueva personalidad, con la que además logró sintonizarse con las nuevas generaciones. De hecho, gracias a sus giros y melodías, este género dejó de ser música casi exclusiva de personas mayores y despertó el interés tanto de audiencias como de intérpretes más jóvenes.

En mi caso particular, si la historia de mi vida tuviera una banda sonora, la melodía no podría ser otra. Muchos de los mejores recuerdos de mi infancia, mi adolescencia y mis primeros años de juventud tienen tangos como música de fondo. Es más: en 1986, cuando debuté en los medios y empecé a trabajar en La República, este periódico quedaba en pleno centro de Bogotá, en la calle 16 con carrera 5.ª, a unas cuantas cuadras de El Viejo Almacén, un pequeño bar donde solían terminar nuestras jornadas laborales una o dos noches por semana. A veces más.



El nombre del establecimiento no era gratuito, pues en ese sitio, en el que no había dos sillas iguales, solo ponían discos de Santos Discépolo y de Aníbal Troilo, de Pugliese y de Goyeneche, de Hugo del Carril y de Manzi, entre muchos otros. No obstante, el rey del lugar era Carlos Gardel, a quien Marielita, la dueña, le rendía culto mientras atendía noche tras noche a su clientela, en compañía de Pacho, su hijo, que era apenas un adolescente.



En aquel local –ubicado entonces junto al TPB, sobre la carrera 5.ª, unos pasos al sur de la avenida Jiménez–, se daban cita ejecutivos, empresarios y políticos, que compartían mesa y gustos musicales con oficinistas, bohemios o sindicalistas. Por supuesto, allá llegábamos también nosotros, y terminábamos departiendo con periodistas de otros medios, bebiendo cerveza o aguardiente, y en no pocas ocasiones cantando tangos a capela, en la más genuina y desafinada camaradería.



Esta no fue la primera ni la última sede donde despachó la entrañable Marielita. Hace unos años, se trasladaron a la carrera 4.ª con calle 20, donde los cogió la pandemia y el consiguiente cierre. Allí mismo, esperan ansiosos la posibilidad de reabrir sus puertas, para volver a encender la vitrola, recibir como siempre a su clientela y seguir celebrando la vida a ritmo de tango.



Ya va siendo hora de ver de nuevo a Marielita y a Pacho, y de brindar con ellos por genios como Piazzolla, quien, desde el olimpo de los virtuosos, nos sigue deleitando con su bandoneón. Ojalá podamos regresar pronto.



* * * *



Colofón. A propósito de aniversarios, este domingo, 14 de marzo, cumplo 35 años como caricaturista. No puedo dejar pasar la ocasión sin agradecerles a todos aquellos políticos que, con su cinismo, sus falacias, sus contradicciones, su ineptitud y todas sus metidas de pata, hacen posible mi trabajo y el de mis colegas.



