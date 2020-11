Lecciones de las elecciones gringas

El triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos puso al descubierto lo parroquiales que somos en Colombia, donde se suele mirar con ligereza lo que ocurre en el resto del mundo. Todo empezó por allá en marzo de este año, cuando el senador Gustavo Petro, infatigable azuzador de las redes sociales, sentenció en su cuenta de Twitter: “Si Sanders pierde ante Biden, Biden no le ganará a Trump”.

Desde luego, el senador no fue el único pifiado, pues, paradójicamente, en el otro extremo ideológico, numerosos copartidarios de Iván Duque –incluso miembros de su administración– también le apostaron todo al republicano e incluso lograron que en sus mítines en la Florida, Trump hiciera infundados señalamientos contra Biden, acusándolo de comunista y asociándolo con el mismo Petro y con Juan Manuel Santos, en un intento desesperado por hacer que la gente saliera a votar ‘emberracada’. Y aunque la estrategia les funcionó a nivel estatal, en las principales áreas urbanas el vencedor fue el candidato demócrata. Sin embargo, eso no fue suficiente para Trump, y por primera vez desde 1992, cuando Bill Clinton fue superado en dicho estado por George Bush, un candidato llega a la presidencia sin ganar en la Florida. (Curiosamente, en 1960, otro demócrata, John F. Kennedy, también llegó a la Casa Blanca a pesar de perder en ese estado frente a Richard Nixon.)



Pero en los pronósticos criollos de esta carrera presidencial la insensatez no se quedó en los trinos de una izquierda exaltada ni en las ruidosas falacias de la derecha radical. También se vio reflejada en insólitas especulaciones según las cuales el voto de los colombianos iba a ser determinante en la contienda. Ese cuento –como sacado de una cadena de WhatsApp de tías despistadas–, que en cualquier país medio sensato no pasaría de ser un chisme de sobremesa, en la tierra del Sagrado Corazón cogió vuelo y personajes de la política y los medios lo reciclaron para armar extensas y agitadas discusiones.

Incluso una periodista lo convirtió en tema del día, preguntándole a su audiencia si Colombia iba a poner presidente en el país del norte. Y lo más increíble es que muchos perdieron el tiempo discutiendo semejante estolidez. ¿En qué cabeza cabe que en un proceso electoral de un país tan importante, en el que votan más de ciento cincuenta millones de personas, los colombianos podrían inclinar la balanza? Hay que ser muy ingenuo, muy ignorante o muy manipulador para acoger esa teoría.



Y la cosa empeoró. Cuando los primeros datos anticipaban un resultado muy apretado, un periodista insinuó desde Washington que Biden, en un gesto de caballerosidad, debería tirar la toalla y despejarle el camino a Trump. Y aunque luego trató de desdecirse, la grabación demostró, una vez más, que su capacidad de análisis es inversamente proporcional a su deseo de figuración.



Y Petro no se quedó atrás. Haciendo gala de su ignorancia sobre el sistema electoral gringo, escribió en Twitter: “¿Por qué es rápido el resultado en Colombia y en EE. UU. no? Porque los datos del preconteo en Colombia no son legales y ya incluyen el fraude”. ¡Plop!



Sin embargo, al final, todos se subieron al bus de la victoria de Biden; empezando por Petro y siguiendo con altos funcionarios del Gobierno, como Duque, Pachito Santos y Claudia Blum, la canciller fantasma. Por su parte, varios periodistas que –pensando con el deseo– habían vaticinado la derrota del candidato demócrata se dedicaron a aplaudirlo y a enumerar las virtudes del sucesor del patético Trump.



Sin duda, estamos crudos en política internacional. Y aunque es imperdonable que los periodistas no dominen la materia, es muy preocupante que, en plena globalización, nuestros dirigentes no entiendan cómo funciona el mundo.



