Provocador, sí; tonto, no

Vuelve y juega. Como si no le hubiera bastado con el cimbronazo de la semana pasada, con el que sacó de su gabinete a varios de sus ministros más sensatos para darle cabida a un grupo de colaboradores obsecuentes, Gustavo Petro regresó al balcón de la Casa de Nariño, a asumir un rol a medio camino entre Jorge Eliécer Gaitán y Frank Underwood –con la versión criolla de Claire, por supuesto– y soplarse un discurso lleno de frases provocadoras, con las cuales terminó alborotando el avispero.

Y no era para menos, pues si hablar de privilegiados o de movilización social inquieta a buena parte de la opinión pública, ni se diga de lo que muchos pueden pensar cuando oyen al mandatario advertir que “coartar las reformas puede llevar a la revolución”, cosa que no dijo por accidente, pues él escoge muy bien cada palabra que le sirva para caldear el ambiente, algo en lo que es especialista.

Lo que pasa es que no le importa que algunos se aterren al oír sus arengas, porque debe sentir que son muchos más los que lo aplauden. Además, es perfectamente consciente de que es una manera muy efectiva de poner sobre la mesa los temas de conversación, irritar a sus rivales políticos, copar los titulares de los medios y convertirse en tendencia en las redes sociales; así luego sus alfiles –como Luis Fernando Velasco, el nuevo ministro del Interior– tengan que salir a tratar de tranquilizar a la galería, a aclarar que era una metáfora o una referencia histórica tomada fuera de contexto. En otras palabras, a explicar lo inexplicable. Y puede que, en efecto, logren bajar un poco la tensión del momento.

El problema es que esa calma se mantendrá hasta cuando el presidente tenga un nuevo traspié en el Congreso, y decida volver a crispar el ambiente con otra de sus intervenciones. Al fin y al cabo esa es su naturaleza: a él, como a los surfistas, no les sirven las aguas mansas; mientras más picado esté el mar, más altas serán las olas y mayores las posibilidades de lucirse, así sus piruetas pongan nerviosa a alguna parte de la tribuna.

Ahora bien, aunque Petro esté dando pie para muchas conjeturas acerca de la presión que podría ejercer sobre el Congreso a punta de movilizaciones callejeras, lo cierto es que cualquier reforma, por absurda o radical que parezca, tiene que pasar por el capitolio; incluso la convocatoria a una impredecible asamblea constituyente. No hay manera de que el mandatario se salte ese requisito. Y si las bancadas no le caminan, le tocará archivar sus reformas y gobernar con las leyes vigentes; así le parezcan caducas, insuficientes o inequitativas.

En este punto, hay que decir que hasta hoy, 3 de mayo de 2023, Petro ha actuado ajustado al reglamento, respetando las reglas de juego de nuestra democracia. Lo grave sería que optara por apartarse de las normas para desconocer las facultades de las demás ramas del poder público o arrogarse funciones que no le corresponden; cosa que no parece factible.

Para alguien con el ego y la ambición de Petro, la presidencia de Colombia no debe ser un fin sino un medio, pues ha de suponer que está llamado a grandes cosas, a desempeñar un papel protagónico a nivel regional o global. Por lo tanto, no puede incurrir en ‘ortegadas’ ni en ‘madurazos’, con los que no solo arruinaría las buenas relaciones que está construyendo con gobiernos extranjeros –como el de Estados Unidos y de varios países de la Unión Europea–, sino que terminaría de espaldas al mundo, como los sátrapas de Nicaragua o Venezuela, cosa que no le debe llamar mucho la atención al líder del Pacto Histórico.

* * *



Colofón. Al término de su mandato, Juan Manuel Santos le entregó la presidencia al Centro Democrático, e Iván Duque se la puso en bandeja de plata a Gustavo Petro. No es una opinión; es un dato.

