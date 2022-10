Mujer y poder en China: saldo en rojo

El pasado lunes, la agencia EFE publicó una foto tomada en la clausura del XX congreso del Partido Comunista chino, evento en el que el presidente Xi Jinping fue ratificado como su jefe supremo. Como si fuera poco, por aclamación, Xi quedó atornillado para un tercer mandato consecutivo, lo cual lo convierte en el líder más poderoso de su país, después del mismísimo Mao Zedong, ‘el gran timonel’ y referente de la historia –no tan fenomenal que digamos– de la República Popular China.

Y para lograr semejante récord el señor Xi no se pone con miramientos ni se detiene ante nada, pues, como bien lo recuerda 'The Economist', “al asumir un tercer mandato, rompió la expectativa de que los líderes del partido duraran como máximo una década (dos períodos), tal y como lo hizo su más reciente predecesor, Hu Jintao”. Además, a sus 69 años, Xi se pasa por la faja otra norma, según la cual los funcionarios mayores de 67 años no podrían ocupar puestos de liderazgo.

Pero, regresando a la foto de marras, hay ahí muchas cosas curiosas. En primer lugar, la uniformidad de los concurrentes, en su mayoría del sexo masculino, quienes aparecían con traje negro, debidamente abotonado y con corbatas de tonos rojo o negro, mientras los militares lucían su uniforme. Todos los delegados llevaban la escarapela roja sobre el lado izquierdo de su pecho y, salvo los de la primera fila, usaban tapabocas. También llamaba la atención la silla que quedó vacía, luego de la salida ‘obliguntaria’ del expresidente Hu Jintao, quien se encontraba junto a Xi Jinping, pero fue retirado inexplicablemente del recinto, minutos antes de la ceremonia de cierre.

Ahora bien, creo que me quedé corto al decir que la mayoría eran hombres. Debí decir “casi la totalidad”, puesto que la escasez de mujeres era abrumadora. De hecho, en la gráfica hay 294 personas; 272 señores, incluidos los camarógrafos, y solo 22 damas. Eso equivale apenas al 7,5 % de presencia femenina en un país en el que ellas son el 48,7 % de la población. Claro que esto no debería sorprender a nadie, ya que en los órganos máximos del Partido Comunista –el Comité Permanente y el Politburó– no hay una sola mujer.

Después de ver ese despliegue de machismo, me pregunto qué pensarán por estos lares los simpatizantes de la dictadura china, la más poderosa del mundo. ¿Qué dirán todos aquellos que supuestamente reivindican los derechos de las mujeres y hablan de inclusión y gobiernos paritarios?

No me sorprendería que, como de costumbre, se refugien en un supuesto respeto a la autodeterminación de los pueblos o en la no injerencia en asuntos internos de otros países. ¡Ja!

* * *

Colofón. Tremenda la polémica que se ha desatado luego de que Rishi Sunak –el magnate de origen indio, convertido en primer ministro británico– nombrara como ministra del Interior a Suella Braverman, quien ocupó el mismo cargo durante 43 días, en el fugaz mandato de Liz Truss, y había renunciado hace menos de una semana. Braverman estuvo en el ojo del huracán a comienzos de este mes, luego de decir que su ‘sueño’ era ver despegar hacia Ruanda un avión repleto de solicitantes de asilo en el Reino Unido. Unos días antes ella también se había quejado del exceso de estudiantes y trabajadores extranjeros que hay en su país. “Esas personas vienen aquí, no necesariamente están trabajando o están trabajando en trabajos poco calificados, y no están contribuyendo al crecimiento de nuestra economía”, había dicho. La controversia no cesa, como bien lo refleja en su cuenta de Twitter la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford Jennifer Cassidy: “El nuevo nombramiento de Suella Braverman como ministra del Interior convierte oficialmente a este gabinete en un auténtico chiste”.

