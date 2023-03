Cambio de ‘reparto’; pero no de película

Aunque Gustavo Petro trate de minimizarlo, lo cierto es que la semana anterior fue la peor de las 29 que lleva en la Casa de Nariño. Y, de esa semana funesta, el peor día fue el jueves; sobre todo, por el sabor amargo que tuvo que sentir el mandatario al anunciar en un comunicado de prensa que ponía en manos de la justicia la suerte de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y de su hermano, Juan Fernando Petro Urrego; además de pedirle a la Fiscalía General de la Nación que adelantara “todas las investigaciones necesarias y determinara posibles responsabilidades” relacionadas con la conducta de ambos.



No debe ser fácil para nadie hacer una declaración tan dura, afectando a sus seres queridos; sin embargo, era la única opción que le quedaba al jefe del Estado, no solo por los indicios que ya le habían llegado –y que hasta ese momento no eran de dominio público–, sino por la inminente publicación de la entrevista que su exnuera, Daysuris Vásquez, le había dado a Semana, que en efecto apareció en la web de la revista un rato después de que se conociera el curioso comunicado.

Desde luego, las revelaciones de la señora Vásquez sobre su exmarido –a quien acusa de tener vínculos con narcotraficantes y de haberles recibido millonarias sumas de dinero en la pasada campaña presidencial– produjeron un terremoto en las toldas del Gobierno, sacudieron los cimientos del Pacto Histórico y han dado pie para todo tipo de reacciones, tanto de los seguidores como de los detractores del mandatario, quien hasta no hace mucho se jactaba de la integridad de sus hijos e hijas, aduciendo que no serían como otros delfines, cosa que quedó desvirtuada con las cuestionables actuaciones de su hijo mayor.

Y aunque son numerosos los detalles que se van conociendo acerca de las andanzas de Nicolás Petro, también van surgiendo más inquietudes. Por ejemplo, si desde comienzos de febrero, en la mismísima Casa de Nariño, el Presidente fue informado por la señora Vásquez de los enredos de su hijo, ¿qué hizo él con esa información durante esas cuatro semanas? ¿Cómo habrá afectado esta situación a su familia? ¿Qué le habrá dicho a Nicolás, después de semejantes señalamientos? ¿Se habrán reunido? ¿Estará enojado con él? ¿Se sentirá decepcionado? ¿Achicopalado? ¿Qué pensarán sus otros hijos?

En cuanto a la señora Vásquez, ¿por qué razón había guardado durante tanto tiempo los chats con su marido? ¿Con qué propósito resolvió divulgarlos? ¿Por qué apenas ahora decidió delatarlo?

Y, más allá del entorno familiar, quedan otras incógnitas. Para empezar, en la reunión que Petro sostuvo en palacio con Francisco Barbosa, pocos días antes de que estallara el escándalo, ¿el mandatario le habrá comentado algo al respecto al Fiscal General?

Y, por otra parte, los que defienden al Gobierno, ¿se habrán preguntado cómo estarían actuando si un caso similar se hubiera presentado en tiempos de Uribe, Santos o Duque? ¿Tendrían el mismo nivel de comprensión y tolerancia que exhiben hoy en redes sociales, o estarían pidiendo la hoguera para los implicados? ¿Seguirán creyéndose los inmaculados dueños de la moral?

Lo peor de todo es que las escenas que está protagonizando el hijo del Presidente parecen tomadas de una película que ya hemos visto muchas veces, pero con la diferencia de que ahora, además de los infaltables e imperecederos actores de viejo cuño –que nunca se quedan por fuera del ‘reparto’–, también figuran grandes estrellas del Pacto Histórico, partido que, a pesar de sus reiteradas promesas de cambio, se adaptó demasiado rápido a las formas ‘tradicionales’ de hacer política, empezando por las jugaditas, las alianzas non sanctas y los millones.

El nombre de la versión 2023 de este escabroso remake podría ser Déjà vu. ¿O Titanic?

VLADDO

