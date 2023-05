Buena voluntad; malos resultados

El despelote que estamos viendo en el actual proceso de paz no es más que un reflejo, uno más, de la personalidad de quien lleva las riendas del país desde el pasado 7 de agosto. A estas alturas del partido, es inocultable el hecho de que en las altas esferas de la administración hay un desorden que deja mucho que desear, pues uno esperaría que la casa estuviera un poco más organizada. Aunque es comprensible que el proceso de acoplamiento a un cargo tan importante como la presidencia requiere un tiempo prudencial, se podría suponer que 290 días son un plazo más que razonable para superar esa curva de aprendizaje.



Por otra parte, hay que tener en cuenta que no estamos hablando de un aparecido o un novato que llegó al poder en paracaídas, ni de alguien que se ganó con votos ajenos las llaves de la Casa de Nariño, sino de Gustavo Petro, un político curtido, que se preparó para ser jefe de Estado durante más de 30 años, tiempo en el cual no solo fue un congresista destacado, sino que se desempeñó también como alcalde de la capital del país –así lo haya hecho en medio de luces y sombras–, experiencias que en condiciones normales deberían dejar enseñanzas para gobernar, pero que en el caso del líder del Pacto Histórico no han surtido mucho efecto, tal y como lo hemos podido constatar en estos agitados meses, en los que hemos visto numerosos ejemplos del caos reinante.

Desde la escogencia y defenestración de los integrantes del gabinete ministerial hasta los nombramientos y desnombramientos de funcionarios del servicio diplomático, pasando por las purgas en las Fuerzas Armadas, las decisiones de Petro –salvo contadas excepciones– han tenido los sellos de la improvisación, la confrontación o la terquedad.

Y algo similar ha ocurrido con las reformas en las que el Presidente se ha embarcado y que involucran desde el sistema de salud hasta el régimen laboral o pensional, pasando por el Plan Nacional de Desarrollo o el revolcón en materia de energía, no exentos de controversias.

Y en ese afán de reformarlo ‘todo en todas partes al mismo tiempo’ era imposible que no resultara afectado el encomiable propósito de la paz, una de las banderas de la administración, pero que –debido a la desprolijidad que distingue al mandatario– no ha producido más que decepciones.

Desde el primer momento, la publicitada ‘paz total’ –término del cual el propio Presidente ha salido a renegar– se ha caracterizado por un manejo errático, lleno de equívocos y contradicciones. Y no era para menos, pues sería absurdo esperar que un proceso tan mal planteado y tan mal estructurado no fuera mal ejecutado.

Por ejemplo, de los tres ciclos de diálogos con el Eln prácticamente no ha salido ningún resultado palpable. Y de las negociaciones con los demás grupos armados ilegales ni hablar; todo está manga por hombro. Aunque la gota que rebosó la copa fue el asesinato infame de los cuatro jóvenes indígenas que se resistieron a ser reclutados por las disidencias de las Farc en el Putumayo, las acciones violentas de las diversas organizaciones criminales no han cesado. De hecho, según cifras de Indepaz, en 2023 ha habido en el país 37 masacres, con un saldo de 124 víctimas; cifras a las que hay que sumar las acciones en las que decenas soldados y policías han caído asesinados o han quedado heridos.

Como están las cosas, Gustavo Petro debería darse cuenta de que hoy no basta con suspender el cese del fuego con una u otra organización criminal. Lo que corresponde ahora es barajar de nuevo, replantear la estrategia de paz sin sacrificar más la seguridad y empoderar a las Fuerzas Armadas; pues está demostrado que la buena voluntad solo está produciendo malos resultados.

