Botero, el caricaturista

Hace unos 20 años, en una exposición de Fernando Botero que se llevaba a cabo en el Museo Nacional, el pintor hizo una visita guiada a la que fuimos invitadas unas pocas y afortunadas personas. En algún momento del recorrido, en medio de las explicaciones y apuntes sobre sus obras, yo le comenté desprevenidamente: “Maestro, en sus trabajos hay rasgos de caricatura, ¿no le parece?”. Cuál no sería mi sorpresa, cuando el artista replicó de manera vehemente: “No, señor; esto es arte”. Ante semejante respuesta, yo quedé de una sola pieza, sintiendo cómo se posaban sobre mi humanidad las miradas de los concurrentes, luego de oír semejante ‘insolencia’ de mi parte.



(También le puede interesar: Una emprendedora de 73 años)

Desde luego, yo permanecí en silencio, y me tragué la media docena de respuestas que se me alcanzaron a ocurrir, pues no me iba a poner a controvertir –y menos aún en público– con un personaje de la talla y la respetabilidad de Fernando Botero, quien ya era considerado un icono internacional de la pintura y la escultura.

Obviamente, esta anécdota –que no fue muy grata en el momento, debo admitirlo– no pasó a mayores, y no afectó en absoluto la admiración que toda la vida sentí por el maestro, a quien siempre consideré un colega. Ahora bien, al hablar de él como caricaturista nunca he pretendido minimizar el trabajo de Botero, sino exaltar el arte de la caricatura, al contar con un autor de su ingenio y su celebridad.

Y no soy el único que lo ha visto así. De hecho, unos años después, en una entrevista emitida en la Deutsche Welle en Español, cuando un periodista le dijo que “algunas de sus obras se han visto como una caricatura de lo que son las sociedades latinoamericanas, la doble moral, el militarismo, etcétera”, Botero respondió: “La palabra ‘caricatura’ no es la apropiada”. Sin embargo, a renglón seguido agregó: “En mi arte hay una deformación como en todo arte; en todo caso, sí hay un elemento satírico que está muy presente en ciertos cuadros y temas políticos”; términos que coinciden con las definiciones que encontramos en el diccionario de la RAE de la palabra ‘caricatura’: “dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de alguien”. Y en la segunda acepción dice: “obra de arte que ridiculiza o toma en broma el modelo que tiene por objeto”.

En sus trabajos se podía ver que a Botero nada le era indiferente; fue un artista comprometido con la situación de su país y del mundo. FACEBOOK

TWITTER

En otras palabras, el propio maestro admitía que sus trabajos incluían elementos propios de la caricatura, cosa que, en vez de restarle categoría a su obra, le daba realce, pues reflejaba que a él nada le era indiferente; fue un artista comprometido con la situación de su país y del mundo, tal y como lo pudimos ver en sus cuadros sobre la violencia o el narcotráfico en Colombia, o en la serie de dibujos y pinturas que hizo a propósito de los abusos del ejército de Estados Unidos en la cárcel de Abu Ghraib, durante la invasión a Irak.

Por cierto, no son pocos los pintores prestigiosos que se han dedicado también a la caricatura. En Colombia, tenemos al maestro Héctor Osuna, quien además de caricaturista es un pintor excelso. Sus retratos al óleo son de una factura impecable. Por su parte, Omar Rayo, antes de dedicarse a la pintura abstracta y geométrica, también publicó sus caricaturas en El Siglo.

Y más allá de nuestras fronteras los casos tampoco faltan. Ahí están, por ejemplo, las traviesas caricaturas de Francisco de Goya, e incluso las de Pablo Picasso; nombres que se suman, entre otros, a los del francés Honoré Daumier y al del británico William Hogarth, que alternaban los retratos más fidedignos de personajes de su época, con escenas costumbristas y viñetas de sátira política, que no reñían con sus obras pictóricas más convencionales.

Así pues, con la muerte de Fernando Botero, perdemos a un maestro de talla de mayor, quien –muy a su pesar– le dio grandeza y esplendor al arte de la caricatura.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

(Lea todas las columnas de Vladdo en EL TIEMPO, aquí)