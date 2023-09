Ante la incertidumbre

Se ha vuelto lugar común quejarse por la situación. Hoy en día, después del saludo, lo corriente es hablar de lo difíciles que están las cosas en el país. En el más optimista de los casos se oye decir que todo está muy “complejo”; adjetivo que, por cierto, se ha convertido casi en una muletilla.



Dígase como se diga, es innegable que a raíz de las trifulcas tuiteras y las arengas presidenciales, las controvertidas actuaciones de ministros y congresistas y el trámite apresurado de unas polémicas reformas –sumadas a unas acciones terroristas como sacadas del pasado–, se ha generado un clima de ansiedad que ha llevado a muchas personas a aplazar o cancelar planes, suspender viajes, abstenerse de hacer inversiones y a otras más a buscar nuevos horizontes más allá de nuestras fronteras… En ciertos momentos, parece que todo se estuviera moviendo en cámara lenta, mientras el pesimismo hace carrera. No hay que buscar demasiado para encontrar caras largas o personas abiertamente desesperadas, presas de la incertidumbre.

Ante semejante perspectiva, ¿qué camino le queda a la ciudadanía? ¿Qué podemos hacer, aparte de lamentarnos? Porque, sin llamarnos a engaños, tenemos que darnos cuenta de que las quejas entre colegas, las protestas en el comedor o los desahogos en una columna de opinión no aportan ninguna solución. Es más: debemos reconocer que a punta de indignación –por muy genuina y justificada que sea– no vamos a arreglar nada, y que la maledicencia es tan efectiva como pitar en medio de un trancón, pues cuando uno se pega a la bocina lo único que consigue es atormentar a los que van con uno en el carro y exasperar a los demás conductores, sin que la calle se despeje.

¿Entonces, qué? ¿Cuál alternativa nos queda? Sé que más de uno se preguntará si la opción es quedarnos callados y cruzados de brazos, mientras el país sigue de tumbo en tumbo… En este punto, hay que aclarar que se necesita buscar, en efecto, alguna salida, trazar un plan de acción, siempre dentro de los parámetros legales, apegados a las garantías que nos ofrece la Constitución, sin acudir a las vías de hecho, sin promover rencores ni resentimiento y sin acudir a acciones que puedan socavar la institucionalidad.

Por si acaso, no está de más recordar que, más allá de nuestras preferencias y convicciones, hoy en día esa institucionalidad está representada en el presidente de la República, el gabinete ministerial, el Congreso, las Cortes, etcétera, y que cualquier cambio que se quiera buscar tiene que hacerse por las vías democráticas. He ahí la importancia de las elecciones de alcaldes y gobernadores, que se convierten en una oportunidad de oro, no solo para reorganizar el tablero del poder local y regional, sino para enviar un claro y contundente mensaje, que el Gobierno no pueda ignorar.

Pero la cita de octubre en las urnas no debería ser un punto de llegada, sino de partida de un proceso que tendría que continuar a mediano y largo plazo, con miras al 2026, para propiciar una verdadera renovación institucional, en las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

Mientras tanto, deberíamos observar con cuidado las movidas políticas del Ejecutivo y el Legislativo, pero no para seguir señalando lo adjetivo –cómo hablan unos funcionarios o cómo se visten otros– sino para analizar lo sustantivo, los problemas de fondo.

Y, ojo, esa tarea de fiscalización no es una responsabilidad exclusiva de jueces o tribunales, ni de onegés, ni de las entes de control, ni de la oposición, ni de los medios; es una tarea de todos, pese a lo aburrida que resulta a veces la política. Al fin y al cabo, como decía el historiador británico Arnold J. Toynbee, “el mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan”.

