‘Abad el memorioso’

La extensión de un libro no depende de la cantidad de páginas que tenga ni del tamaño de la letra en que esté compuesto; depende, nada más y nada menos, del grado de compenetración que logre el autor con el lector. Aunque lo ideal es que esa empatía se logre en las primeras páginas, ese objetivo no siempre se cumple en los párrafos iniciales, y hay escritores a los que toca hacerles varios enviones antes de engancharse con su prosa. De hecho, hay novelistas cuyos relatos pasan por la aridez antes de sumergir al lector en una historia fascinante, de esas de las que uno no quiere despegar el ojo. Hay otros que, por el contrario, lo atrapan desde el principio obligándolo a leer con fruición centenares de párrafos, casi sin pestañear.

Es esto justamente lo que acaba de pasarme con Lo que fue presente, el nuevo libro de Héctor Abad Faciolince, que yo me atrevería a definir como una deliciosa y tremenda historia de amor; del amor en muchas acepciones: amor filial, amor paternal, amor sentimental, amor romántico, amor intelectual, amor pasional... Como hombre, como creador, como colombiano, es imposible no sentirse identificado con muchos fragmentos de esas 610 páginas en las que Héctor Abad se desnuda metafórica y explícitamente.



Siempre he creído que la desnudez es el mayor estado de indefensión de un ser humano. Cuando uno se encuentra ante otra persona o frente al espejo desprovisto de toda indumentaria no puede ocultar nada, no puede pretender nada; eso es todo lo que hay, ahí está todo lo que uno es. Y así se nos presenta Héctor Abad en la transcripción de dos décadas de apuntes juiciosamente consignados en sus cuadernos.

Año tras año, desde el 30 de diciembre de 1985 hasta el 8 de septiembre de 2006, el memorioso hijo de Héctor, el agradecido vástago de Cecilia, el poco convencional hombre de Irene, el consentido hermano de Sol Beatriz, Clara Inés, Mariluz, Marta y Eva y el orgulloso papá de Daniela y Simón, convierte sus diarios en un verdadero libro abierto para compartir con el lector muchos momentos importantes de su vida, desde sus inseguridades de escritor en veremos hasta su consolidación como el gran autor en que terminó convertido, pasando por su escepticismo, su gratitud, su indignación, su rabia con Colombia, sus aventuras amorosas, su decepción religiosa, sus entusiasmos, su trabajo de librero, sus gustos literarios, sus temores, su tedio como funcionario, sus viajes, sus mudanzas, sus vicisitudes como inmigrante, su pánico a los aviones, sus frustraciones eróticas, sus envidiables contratos literarios, su reconocimiento público, sus amarguras, sus paseos a caballo y hasta sus dietas y preferencias culinarias.



Se trata, en fin, de una travesía a lo largo de la cual podemos apreciar de cuerpo entero, con el alma en una mano y la pluma en la otra, a un escritor que tiene el coraje de mostrarse sin máscaras y sin ataduras, sin vanidades y sin remordimientos; donde podemos ver a un hombre como muchos y también como pocos. Gracias, Héctor Abad, por vaciar todos esos sentimientos en esos cuadernos y por invitarnos a fisgonear su vida, que en muchos pasajes puede ser la de nosotros mismos.



Se necesitan agallas para hacer en público un ejercicio de confrontación de aquel inédito Héctor Abad con el Héctor Abad ya maduro de hace 14 años y con el Héctor Abad actual, consagrado, al que sin duda le queda todavía mucho que contar.



* * * *



Colofón. Por un estrecho margen (167 votos a favor y 165 en contra), el Congreso de los Diputados de España eligió como presidente al socialista Pedro Sánchez, quien encabeza ahora el primer gobierno de coalición en ese país. Aunque la cosa no pinta fácil, empieza con toda seguridad una etapa muy interesante de la democracia ibérica.



