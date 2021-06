100.000 muertos; 10.000 pretextos

Cuando el país sobrepasa el aterrador registro de 100.000 muertos, víctimas del covid-19, a nuestro esperpéntico presidente solo se le ocurre subrayar el hecho de que, según él, “más de 10.000 muertes se hubiesen podido evitar si no hubiésemos tenido aglomeraciones en las últimas seis o siete semanas”. Aunque es imposible determinar si este aserto del mandatario tiene algún respaldo técnico o científico, es innegable que se trató de una declaración inoportuna, sobre todo porque la hizo durante la ceremonia con la cual el Gobierno pretendía honrar a aquellos a quienes la pandemia les arrebató la vida.

En el mejor de los casos fue una falta de respeto con tantas familias de colombianos que en este tiempo han perdido a sus seres queridos. No era el momento más indicado para lavarse las manos; no era el lugar, ni era la forma de decir las cosas. Qué diferencia con lo que pasó en el Reino Unido, hace cinco meses, cuando ese país alcanzó esta misma cifra de fallecidos por covid-19.



El pasado 26 de enero, en una rueda de prensa, el primer ministro, Boris Johnson, no solo lamentó sin distinciones “todas y cada una de las vidas perdidas”, sino que reconoció las fallas de su administración. “Como primer ministro, asumo la completa responsabilidad por todo lo que ha hecho mi gobierno”, dijo en una declaración sin rodeos, que dista mucho de los discursos seudosolidarios y sobreactuados que por acá da un jefe de Estado carente de empatía y recargado de cinismo.

Si, en gracia de discusión, asumimos que la conclusión presidencial es válida, y aceptamos que 10.000 compatriotas perecieron como consecuencia de las aglomeraciones en medio del paro, ¿qué tiene que decir el Gobierno a propósito de los otros 90.000 muertos? ¿No pecó el mandatario al enredar y engavetar las conversaciones de la grandilocuente “conversación nacional” iniciada luego de las protestas de noviembre de 2019, dilación que en buena medida derivó en la convocatoria del paro del 28 de abril de este año? ¿Ha manifestado algún funcionario su mea culpa por la tardanza en la negociación y adquisición de las vacunas? ¿No ha habido, en síntesis, ningún error en el manejo de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias?



Por otra parte, si de multitudes díscolas se trata, ¿qué responsabilidad asume el propio gobernante, que al programar y promover los funestos días sin IVA propició la formación incontrolada de muchedumbres en almacenes y centros comerciales? ¿Cuántas muertes “se hubiesen podido evitar si no hubiésemos tenido aglomeraciones” como esas, planeadas con el único propósito de reactivar el comercio, aun en detrimento de la salud pública?



No, señor Presidente, la cosa no es por ahí. En medio de una tragedia humanitaria como la causada por el coronavirus, la solidaridad con los parientes de los fallecidos no se manifiesta a punta de pretextos pueriles; a las víctimas no se las honra escurriendo el bulto por las inocultables equivocaciones de su gestión, y a la opinión pública no se la convence insultando su inteligencia (mire las encuestas).



Para esa gracia, sería preferible que hiciera lo mismo que hizo Donald Trump cuando Estados Unidos llegó a los 100.000 muertos: irse a jugar golf... ¡Huy, perdón! Acabo de caer en la cuenta de que lo suyo es hacer maromas con una pelota de fútbol.



Colofón. El mundo de la infografía y el diseño editorial de España y América Latina está conmocionado tras el fallecimiento de Pablo Ramírez Bañares, un monstruo de la información visual, un madrileño a carta cabal y un ser humano excepcional. – Gracias, Pablito, por haber hecho el mundo un poco más amable con tu talento inocultable y tu carisma arrollador. Tu prematura partida nos deja sin palabras; pero sé que algún día volveremos a dibujar juntos.



Vladdo

