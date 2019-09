‘Todos cuentan’

A lo largo de este año, Naciones Unidas evalúa los progresos alcanzados en el objetivo de desarrollo sostenible 4, “Educación 2030: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. El solo enunciado del objetivo revela lo ambicioso de su agenda. De hecho, en la Declaración de Incheon de 2015, al hablar de inclusión y equidad en la educación se consagró que ninguna meta educativa debería considerarse alcanzada, “a menos que se haya logrado para todos”.

Según cifras de la Unesco, no obstante los innegables avances, aún estamos lejos de lograr el ODS 4: 262 millones de niños, adolescentes y jóvenes de entre 6 y 17 años seguían sin escolarizar en 2017, lo que representa casi una quinta parte de toda la población mundial de este grupo de edad; 750 millones de personas no saben leer ni escribir, el 50 % de los niños y el 75 % de los jóvenes refugiados en el mundo no están en la escuela.



Y esto, únicamente, bajo la mirada cuantitativa. Pero el ODS 4 va mucho más lejos: no se refiere solo a cuántas personas deben estar en la escuela o cuántos maestros tiene un país, o los recursos anuales que deben invertirse para su cumplimiento, apunta también a garantizar “que todos los alumnos adquieran los conocimientos para promover el desarrollo sostenible”.

Hoy hablamos de inclusión también para referirnos a los retos que suponen los migrantes, refugiados o desplazados internos, los grupos vulnerables, las niñas y las mujeres FACEBOOK

TWITTER

Por eso, no exagera la subdirectora general de Educación de Unesco, Stefania Giannini, al comparar la crisis en la educación con la crisis mundial producida por el cambio climático, ya que las brechas en el acceso, la igualdad y la calidad tienen impacto en el cumplimiento de los otros objetivos de desarrollo sostenible. De la educación depende la generación de capacidades para promover el trabajo decente para todos (ODS 8), hacer frente a la desigualdad (ODS 10), ayudar a combatir el cambio climático (ODS 13) o construir sociedades pacíficas (ODS 16).



Cali será la sede de una gran reflexión global convocada por la Unesco sobre el ODS 4, el Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la Educación: ‘Todas y todos los estudiantes cuentan’, que, gracias a la activa gestión de Ministerio de Educación Nacional, la Cancillería, la Delegación colombiana ante la Unesco y la Alcaldía de Cali, se realizará entre el 11 y el 13 de septiembre, con la presencia de algunos de los más reconocidos expertos internacionales en la materia.



La inclusión en la educación plantea desafíos diferentes para cada grupo poblacional o contexto y tiene diferentes puntos de partida para cada región. El mismo concepto ha evolucionado: hace 25 años, la Declaración de Salamanca lo circunscribía básicamente a personas en situación de discapacidad. Hoy hablamos de inclusión también para referirnos a los retos que suponen los migrantes, refugiados o desplazados internos, los grupos vulnerables, las niñas y las mujeres, los que implican las brechas en conectividad o entre lo rural y lo urbano, en infraestructura, en los currículos o en el aprendizaje a lo largo de toda la vida.



En el Foro de Cali se compartirán experiencias de distintos países en torno a la inclusión, ya sea sobre los avances legislativos y de políticas públicas, o las acciones de los gobiernos para construir ambientes educativos libres de violencia y acoso, o al papel de las nuevas tecnologías en la promoción de la inclusión y el aprendizaje. Estas y otras cuestiones claves propiciarán que todos aquellos que participan en las políticas públicas, gobiernos, sociedad civil, sector privado, den pasos adelante, audaces, inspiradores. En palabras de la propia Unesco, este encuentro será la ocasión para dar nuevos ímpetus a la inclusión en la educación en el contexto de la Agenda 2030.



* Embajadora delegada permanente de Colombia ante la Unesco