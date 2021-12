¿Sobrevivirá el día de los inocentes?

No sé por qué el 28 de diciembre se celebra el día de los inocentes. Parece un sinsentido que la masacre de los niños –santos inocentes– ordenada por Herodes se recuerde publicando toda suerte de noticias falsas. Ese día los medios de comunicación incluyen noticias disparatadas o anuncian falsamente, con desparpajo, como acaecidas, aquellas anheladas por el público. Se trata de un jocoso ejercicio que solo deja el sinsabor del autorreproche para quien ha sido demasiado crédulo.



Esta tradición está por desaparecer. Paradójicamente, poco sentido tiene hoy, en la era de las fake news –inaugurada en 2016 con las campañas del brexit y la presidencial Hillary-Trump– tratar de engañar por unas horas a quienes viven sumergidos en el océano de la mentira.



Las falsas noticias hacen parte de nuestro cotidiano; instaladas de preferencia en los terrenos de la ciencia y la política se han convertido en una de las más grandes amenazas para las democracias.



Y no es que la estrategia de la desinformación sea nueva. Sun Tzu, en el siglo VI antes de nuestra era, la presentaba en el Arte de la guerra. Marc Bloch, atraído por la rápida circulación de las noticias falsas durante la Primera Guerra Mundial en sus Reflexiones de un historiador sobre las falsas noticias de la guerra, invitaba a estudiar "los profundos estremecimientos sociales que permiten a los rumores levantar la turba y desestabilizar los poderes".



Pero la circulación de las mentiras ha cambiado de naturaleza, potenciada por el efecto multiplicador de las redes sociales, alentada por la inmoral e insaciable sed de ganancia de las grandes plataformas. Atraen al lector con titulares que despiertan emociones atávicas, como el odio o la rabia, le llevan a dar el clic para luego vender su atención al mercado publicitario. En cuanto más indignantes sean los contenidos, más clics y más conversión por los algoritmos que se encargarán de hacerlos visibles con el fin último de convertirlos en ganancia.

La difusión masiva de una noticia falsa, su repetición constante, crean una muralla alrededor de los utilizadores que no les permite ver más allá, envuelven completamente su atención, oscurecen su juicio a tal punto que les arrebata la capacidad de discernir entre lo falso y lo verdadero.



Se trata de un problema de dimensiones gigantescas, sobre todo en épocas electorales. Por ello, varios estados empiezan a legislar contra la desinformación desde visiones que oscilan entre el autoritarismo y las más respetuosas de la libertad.



Seguramente nos dejará importantes reflexiones el trabajo que antes de finalizar este mes entregará la 'Comisión para luchar contra la desinformación y las falsas noticias', creada en septiembre por el presidente Emmanuel Macron, con la tarea de presentar propuestas para la educación, regulación y lucha contra los promotores de odio y la desinformación. Según el sociólogo Gerald Brunner, quien la preside, se trata de hacer proposiciones para que el debate sea un ejercicio "de inteligencia colectiva" en el que la cantidad de información sea una ventaja y no una amenaza.



Esperemos que quienes pretenden dar respuestas en este brumoso territorio sean capaces de formular las preguntas esclarecedoras: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué nuestro suelo más firme es el de la incertidumbre?



Las redes han sembrado en lo abonado por las teorías en boga los últimos cuarenta años. Los vientos de la posverdad han golpeado sistemáticamente todas las instituciones. La afirmación de que no hay verdad, que todo son subjetividades; el arrasamiento de las evidencias más claras en nombre de la lucha contra el prejuicio; la desaparición del bien común frente a la reivindicación de lo identitario; la prevalencia del lenguaje sobre la realidad y de las opiniones sobre los hechos.



¿Si el realismo pasó de moda, a qué quejarse de que nos esté ganando el mundo de las fake news?

VIVIANE MORALES

