La terna de Petro no es su derecho

Una vez más, el Presidente de la república falsea el espíritu democrático de la constitución. ¿Cómo así que la elección de fiscal general es su derecho?



En uno de sus trinos del sábado pasado, Gustavo Petro afirmó: “Por eso ahora quieren que no se cumpla la Constitución y se le quite de facto el derecho del Presidente a que se elija de su terna la próxima Fiscalía de la Nación”.

Falso de toda falsedad. Desde el punto de vista constitucional, ni la elección de fiscal es un derecho del presidente, ni mucho menos la terna que presenta el presidente es “su” terna, así como si fuera propiedad privada de él. Todo lo contrario, la elección por parte de la Corte Suprema de Justicia de una terna presentada por el presidente es el derecho del pueblo a que la Corte le garantice un fiscal independiente y no de bolsillo del presidente. Este procedimiento forma parte del abecé del sistema de pesos y contrapesos que establece la Constitución precisamente para que el presidente no tenga fiscal de bolsillo, no privatice para sí la Fiscalía y el pueblo tenga la garantía de una justicia independiente.

Una vez más, el presidente Petro confunde las líneas sagradas que deben existir entre lo público y lo privado, entre el pueblo y su partido, entre la democracia y su ideología particular.

En este orden de ideas, no me cabe duda de que la Corte Suprema de Justicia está cumpliendo con su deber, con el deber supremo de garantizar el carácter de independiente que debe tener la Fiscalía General de la Nación, más aún en las actuales circunstancias en las que el Presidente, su círculo familiar y sus más cercanos amigos están siendo investigados por la justicia.

Es de destacar que el deber de la Corte Suprema va mucho más allá del estudio de tres hojas de vida, no importa cuáles sean. Antes que evaluar las trayectorias particulares de unas personas postuladas, la Corte debe garantizar que la Fiscalía General de la Nación no se convierta en un arma de persecución política que atente contra las libertades ciudadanas y contra la arquitectura institucional del Estado.

Como nunca antes, desde la creación de la Fiscalía, su independencia había estado tan amenazada. Basta con recordar que el presidente Petro considera que el fiscal general de la Nación es su subalterno, tal como lo expresó hace unos meses. Basta con recordar que la terna la presentó a las carreras el pasado 2 de agosto, con cuatro meses de anticipación, justo en medio de la detención y del anuncio del preacuerdo al que su hijo Nicolás Petro habría llegado con la Fiscalía. La anticipación inusitada en la conformación de esa terna, en un gobierno que no hace nada a tiempo, solo se explica por el abuso de esa competencia para defender sus intereses particulares. A Nicolás, entonces, le quedó claro que lo que vendría en los procesos que enfrentaba sería decidido por una fiscal cuyo nombramiento dependía de su padre e, inmediatamente, dejó de colaborar con la justicia. Basta también con recordar que el presidente Petro no tuvo el más mínimo respeto con la independencia de la justicia cuando azuzó a sus huestes para que agredieran a la Corte Suprema de Justicia el pasado 8 de febrero.

A tal punto da por hecho Gustavo Petro que la próxima Fiscalía será su subordinada que llegó a amenazar con que irían presos los ciudadanos que se movilizaron cívicamente el sábado pasado para respaldar a la Corte. Léase bien el trino de Petro: “Que no quieren que haya poder investigativo transparente porque irían a la cárcel”.

Los demócratas debemos respaldar firmemente la tarea constitucional que está adelantando la Corte Suprema de Justicia. No es cierto que ella esté vulnerando el derecho de Petro, que no existe, a que le elijan fiscal. Lo que la Corte está haciendo es garantizando el derecho del pueblo a tener una Fiscalía independiente y no de bolsillo del Presidente.

VIVIANE MORALES HOYOS

