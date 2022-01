La guerra de absolutos

El tema del aborto es uno de los más polémicos y polarizantes en cualquier sociedad. No solo aquí. En Estados Unidos ha sido uno de los elementos claves en varias elecciones presidenciales.



Es así porque en el debate se enfrentan argumentos éticos, filosóficos, sociales y jurídicos tan antagónicos que se enmarcan en lo que se conoce como una “confrontación de absolutos”. Por un lado, se encuentra el derecho a la vida, sin el cual no existe ninguno más. Mientras por el otro se argumenta la libertad y la autodeterminación de la mujer.



En una democracia pluralista, este tipo de confrontaciones sin solución aparente exigen buscar respuestas que no dejen vencedores ni vencidos, que eviten oponer estos absolutos uno al otro y que no sacrifiquen los valores esenciales de nadie.



En 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en los casos de peligro para la salud física o mental de la mujer, grave malformación del feto que hiciere inviable su vida extrauterina y acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.



La sentencia, en su momento, no dejó plenamente satisfecho a nadie. Sin embargo, tampoco dejó absolutamente descontento a ninguno. Los partidarios del aborto vieron en ella una significativa pero estrecha conquista. Y aunque los defensores de la vida resintieron la disminución de la protección de la vida humana desde el momento de la concepción, tampoco se sintieron arrasados totalmente por la tesis contraria.

En el conflicto de absolutos, se estaría sacrificando, totalmente, uno de los valores en juego, y de la mayor importancia: la vida.

Este descontento de parte y parte, visto en retrospectiva, fue el inequívoco signo de que el fallo terminó siendo una especie de tregua en esta guerra. Construía un precario equilibrio entre los valores de ambos lados de la ecuación. Se trató de una extraña tregua. Una tregua que no se pactó sino que ocurrió, dando con esto un respiro de despolarización.



Este equilibrio frágil necesitaba ser fortalecido con la intervención del Congreso, que por cobardía y negligencia no se ocupó de definir, por ejemplo, qué significaba el grave riesgo para la salud mental de la mujer, la grave malformación del feto que lo hiciera inviable, los plazos en que se podía realizar el procedimiento y la objeción de conciencia.



Una vez más, los partidos y el Congreso mostraron su falta de estatura, de responsabilidad y de valentía frente a los temas medulares de la sociedad.



Por su parte, los defensores del aborto encontraron en esta sentencia y en el silencio del Congreso la oportunidad para avanzar en su agenda. A través de su incesante lobby estratégico lograron nuevos pronunciamientos que hicieron aparecer a la sentencia diciendo lo que nunca dijo. Cambiaron la noción de despenalización por la de derecho fundamental a abortar, desconociendo la enorme diferencia entre una y otra. Para cualquiera es claro, por ejemplo, que se puede dejar de considerar delito la inasistencia alimentaria sin que por ello se reconozca el derecho del padre de familia de dejar morir de hambre a sus hijos.



Lo que se pretende ahora con las dos demandas presentadas ante la Corte Constitucional es arrasar la tregua dada por la sentencia C 355, iniciando de nuevo la conflagración en la que ellos le apuestan a imponer su obsesión ideológica del aborto, como derecho absoluto, sin ninguna causal, a toda la sociedad. Con esto, lo que buscan los fundamentalistas del aborto es volver a la antilógica de vencedores y vencidos.



Esa misma corte que ha sido tan enérgica en la prohibición de tratos crueles e inhumanos a seres humanos nacidos y a animales les negaría a los seres humanos en gestación cualquier derecho, despojándolos de su condición de humanos, de sujetos de derechos, de seres dignos y aun de seres sintientes. En el conflicto de absolutos, se estaría sacrificando, totalmente, uno de los valores en juego, y de la mayor importancia: la vida.



Como recomendación de mujer, de ciudadana y de jurista, le pido a la Corte que no rompa esta tregua básica en un momento tan explosivo de nuestra sociedad.

VIVIANE MORALES

