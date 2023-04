El veneno del Plan de Desarrollo

Ya hay suficientes elementos para vislumbrar que la verdadera estrategia de Petro consiste en horadar las columnas fundamentales del sistema democrático que los colombianos hemos venido construyendo históricamente. Así como ha venido horadando la columna de la Fuerzas Armadas para poder llevar a cabo esa legalización de “todas las formas de lucha” que él llama Paz Total, ha decidido horadar los principios democráticos en materia de contratación pública. Y está intentando este nuevo zarpazo a través de cuatro artículos envenenados que infiltró en su proyecto de Plan de Desarrollo.



(También le puede interesar: No es cuestión de método)

Resulta imprescindible comprender la importancia que tiene en un sistema democrático la aplicación de los principios de la contratación pública. Porque es mediante el respeto a la transparencia, a la igualdad en las condiciones de competencia y a la eficiencia como se determina que el sistema político no caiga inexorablemente en las garras de la corrupción y del manejo politizado de la contratación en favor de las clientelas personales y sociales de quienes ejercen el poder. Porque una cosa es que nuestro sistema democrático esté permanentemente atacado por la corrupción, y otra muy distinta, que dejemos de luchar contra ella entregando en las leyes la patente de corso para robarse los dineros públicos.

Hay que tener claro que renunciar a la aplicación de los principios constitucionales en la contratación también significa renunciar al papel de redistribución que debe desempeñar el Estado en la lucha contra la injusticia social. Hay una lamentable experiencia histórica que los congresistas no pueden olvidar a la hora de examinar esos cuatro artículos envenenados del Plan de Desarrollo, que consiste en que los intentos socialistas siempre han llegado al poder con la bandera contra la corrupción en la mano para terminar cayendo en los peores niveles de corrupción que se han visto en América Latina.

Por favor, señores congresistas y señores periodistas, ejerzan con el mayor sentido patriótico el control político y la veeduría ciudadana sobre los artículos 76, 82, 289 y 290 del PND. FACEBOOK

TWITTER

Es lamentable observar, por ejemplo, cómo la bandera de defensa de los recursos naturales contra las formas de explotación por las multinacionales terminó en las experiencias de mayor saqueo y corrupción de la historia. Por si cabe alguna duda miren lo que ha ocurrido en Pdvsa: en la historia de la humanidad, nadie le ha robado tanto petróleo a su pueblo como el socialismo del siglo XXI.

Por favor, señores congresistas y señores periodistas, ejerzan con el mayor sentido patriótico el control político y la veeduría ciudadana sobre los artículos 76, 82, 289 y 290 del proyecto del Plan de Desarrollo. En ellos, bajo el título seductor de la economía popular y de la “inclusión”, quieren entregarle al Gobierno la discrecionalidad total para que contrate con sus amigos y con sus bases políticas prácticamente todo lo que quiera. Con el cuento de que hay que priorizar la contratación con los indígenas, las organizaciones étnicas territoriales, las comunidades negras afrocolombianas, raizales, palenqueras, rom, etc., etc., lo que verdaderamente quieren es destruir los principios constitucionales de la contratación pública con el fin de entregársela toda a los amigos y a las bases electorales del Pacto Histórico.

No es cierto que vayan a contratar con los campesinos; van a contratar con la organización campesina del Pacto Histórico. No es cierto que vayan a contratar con los indígenas; van a entregarles la contratación a los caciques indígenas que forman parte del Pacto Histórico. No es cierto que vayan a contratar con los afrodescendientes de Colombia, sino con las organizaciones de afrodescendientes del Pacto Histórico. Es la repetición de los modelos socialistas fracasados del mundo. Para ellos, el pueblo es el proletariado y el proletariado es el partido, de la misma manera que Petro identifica al pueblo solamente con las fuerzas sociales, políticas y milicianas que se integraron al Pacto Histórico y que votaron por él.

Por favor, señores congresistas, no permitan que esto ocurra. El Plan de Desarrollo tiene más veneno que todas las otras “reformas del cambio” juntas.

VIVIANE MORALES HOYOS

(Lea todas las columnas de Viviane Morales Hoyos en EL TIEMPO, aquí)