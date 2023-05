El ‘señor Iván Mordisco’, ¿gran elector?

Si nos ponemos la mano en el corazón, tendremos que reconocer que el país no debería sorprenderse con el nuevo chantaje electoral del “señor” ‘Iván Mordisco’.



Su alarde tiránico de exponer el dominio electoral de su organización criminal en Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá es otra de las expresiones de la milicianización que se está viviendo en el país.

Ya se ha advertido en la opinión pública cómo el proceso de milicianización ha venido invadiendo distintas esferas de la vida social y de la democracia. Precisamente, la milicianización consiste en eso: en que un grupo social o político se organiza con el fin de usar la violencia contra el resto de la sociedad y contra el Estado para imponer sus negocios criminales, sus ideologías, sus ambiciones políticas, todo esto mediante el ejercicio perverso del control territorial. Consecuencia natural de la dictadura que imponen sobre las poblaciones es la anulación de las libertades democráticas. En sus territorios se vota por quienes ellos deciden.

Así como las milicias se dedicaron hace años a proteger los cultivos de coca y los laboratorios de cocaína frente a la acción de la Fuerza Pública, así como las milicias vestidas de “guardias” de diversos nombres se impusieron en los territorios étnicos y campesinos del país, así como las milicias vestidas de primeras líneas desplazaron a la sociedad civil del ejercicio legal de la protesta e impusieron la violencia paralizando la economía en 2021, asimismo esas milicias lograron imponer en sus territorios la tiranía electoral que contribuyó en los resultados de la pasada campaña presidencial.

Resultan absolutamente comprensibles el estado de alarma y la indignación que ha generado esta amenaza intolerable del “señor” ‘Iván Mordisco’, lo que no resulta tan comprensible es que los partidos políticos y las mayorías democráticas de Colombia no hayan reaccionado con la suficiente firmeza cuando se supo que se cocinaba, en medio del proceso electoral, lo que el país conoció como el Pacto de La Picota. Que, por lo que hemos visto, no fue otra cosa que el acuerdo que condujo a que organizaciones criminales y sus milicias garantizaran en los sitios de su control territorial el apoyo para la elección del candidato Petro. Es incomprensible que la sociedad no se haya parado con más firmeza cuando el ‘clan del Golfo’ organizó un paro armado quince días antes de elecciones en Bajo Cauca y Urabá para impedir la campaña electoral de las otras fuerzas políticas. Por eso resulta incomprensible que, hasta aquí, ni la sociedad, ni las instituciones ni la justicia hayan actuado con más firmeza y rigor frente a los resultados absolutamente atípicos en favor de Petro en puestos de votación de los territorios dominados por las milicias. Urnas en las que ganó con resultados superiores al 90 %, promedios inauditos comparados con aquellos en los territorios que no son dominados por estas milicias de las organizaciones criminales.

Me uno al rechazo y la indignación de los colombianos frente a este nuevo atentado a la democracia del “señor” ‘Iván Mordisco’. Pero el problema de fondo no está allí. Nada de nuevo hay en que el “señor” ‘Iván Mordisco’ y su organización criminal quieran mordernos y quieran morder la democracia colombiana, es lo único que saben hacer. Lo verdaderamente nuevo y preocupante es que el Gobierno Nacional quiera servirnos en bandeja de plata.

P. D. A todas estas, yo no he podido entender muy bien si la actitud claudicante del comisionado Danilo Rueda frente a estas organizaciones se debe a afinidad ideológica o miedo a que se conozcan pactos inconfesables de la campaña electoral. Ayúdenme a definir esta incógnita.

VIVIANE MORALES

