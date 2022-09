El general Sanabria en su laberinto

El 2 de septiembre pasado será recordado como el viernes negro en la historia de la Policía colombiana. Ese día se dio la trágica coincidencia de haber caído víctima de dos siniestras emboscadas: la de la masacre, en la que perdieron la vida nuestros siete policías, y la simbólica, en la que cayeron víctimas el general Sanabria y la respetabilidad, completa, de la institucionalidad colombiana.



Lo más doloroso de la siniestra coincidencia es que las dos masacres estaban ocurriendo simultáneamente; al mismo tiempo que los asesinos estaban descargando sus últimos tiros cobardes sobre los cuerpos heridos de nuestros policías, los vándalos de las Primeras Líneas, bajo el mando de quien se comporta como si fuera su comandante, estaban coronando el itinerario de atentados a la Policía que comenzó en el 2019.



La masacre de nuestros siete policías es otra de las tantas y tan dolorosas que ha sufrido la Fuerza Pública a manos de los asesinos. Pero esta vez, la sociedad debe unirse más solidaria por el solo hecho de que nuestros policías nunca habían estado tan desprotegidos e inermes desde el respaldo gubernamental.



Lo que acaba de hacer el senador Gustavo Bolívar con nuestra Policía es inmoral e inadmisible. O mejor, inadmisible por inmoral. ¿Será que no ha comprendido que no se puede ser senador y patrocinador de las Primeras Líneas al mismo tiempo? A veces pareciera que estuviéramos reviviendo la triste historia de la ‘combinación de las formas de lucha’.

¿Cómo es posible que el señor Gustavo Bolívar haya podido sentar, como si fuera de igual a igual, al jefe de nuestra Policía con los subjefes de las Primeras Líneas?



¿Qué norma constitucional o legal autorizó al senador Bolívar para graduar de representantes de la protesta social a los vándalos de las Primeras Líneas?



¿Bajo qué norma el senador llevó al general a sentarse a negociar al Esmad y su operatividad con organizaciones que han atacado con tanta violencia a la policía?



¿Cómo es posible que el senador Bolívar no solo usurpe desde su credencial la competencia del comandante de la Fuerza Pública, sino que a través del vandalismo de las Primeras Líneas esté usurpando el derecho de la protesta social de todos los colombianos?



Yo me pregunto cómo es posible que a estas alturas no se haya citado un debate en el Congreso de la República para preguntarle al general Sanabria por qué se sentó, de tú a tú, con los vándalos de las Primeras Líneas. Es imprescindible que el general Sanabria nos cuente si recibió la orden de sus superiores para caer en esa emboscada simbólica.



Desde mi punto de vista, esto nunca ha debido ocurrir. Me he sentido orgullosa de la vocación democrática e institucional que nuestras Fuerzas Militares y de policía han demostrado. Cuando vi que nuestros generales le rendían honores al nuevo presidente de izquierda de Colombia me sentí ciudadana de una verdadera democracia. Pero tiene que quedar claro que el mismo talante democrático que han demostrado los generales para obedecer al Presidente debe ser el mismo talante democrático y de respeto a la Constitución que debe tener el presidente Petro para darles las órdenes a los generales. El presidente Petro no puede dar órdenes que conduzcan a los generales a su humillación personal y a la humillación de los colombianos como nación.



Es urgente que se nos aclare si existe alguna decisión del presidente Petro delegando en Gustavo Bolívar sus atribuciones como comandante de la Fuerza Pública.



Que nos digan, de una vez por todas, si el Pacto Histórico considera que por haber ganado las elecciones, entonces sus Primeras Líneas, las milicias rurales de las Farc y las hordas de invasores de tierras asumieron la jefatura del Ministerio de Defensa.

VIVIANE MORALES HOYOS

