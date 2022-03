El Equipo por Colombia pondrá presidente

No tiene nada de extraño la incertidumbre que nos sobrecoge en relación con lo que pueda ocurrir en las elecciones. Es apenas normal.



El solo hecho de que se hayan presentado tantos candidatos como nunca y que desde hace meses venga punteando el candidato comunista, como si no hubiéramos podido liberarnos del fantasma de la Guerra Fría, genera, obviamente, preocupaciones en amplios sectores.



(También le puede interesar: A falta de propuestas, buenas son encuestas)

No obstante, en la medida en que pasen los días el panorama tenderá a despejarse.

Por ejemplo, el cauce de la Coalición de la Esperanza se percibe cada vez más árido. Algunos candidatos que en su momento aparecieron como los más promisorios fueron desvaneciéndose en medio de las peleas intestinas.



La gente descubrió que los candidatos de la Coalición de la Esperanza sufren de una inmadurez insuperable desde los puntos de vista político y emocional. Es impresentable cómo decidieron odiarse en lugar de confrontarse con quienes debieron ser sus verdaderos adversarios. El tamaño de sus egos no les permitió forjar una verdadera alternativa, tal como lo esperaban sus seguidores iniciales.



En fin, todo parece indicar que la Coalición de la Esperanza terminó siendo un experimento autodestructivo. Nadie tuvo que derrotarlos, ellos se derrotaron a sí mismos.

La gente está hasta la coronilla de esa política de egoísmos que nunca es capaz de ponerse de acuerdo en nada porque solo le interesa sembrar odios. FACEBOOK

TWITTER

Dadas las cosas así, el cauce por el cual comienzan a observarse las aguas ganadoras es la coalición Equipo por Colombia –lástima que le hayan quitado su nombre primigenio de la Experiencia–. Porque, de verdad, entre las cualidades que pueden esgrimir sus candidatos es que no solamente son personas que tienen experiencia sino que han sido líderes que significan buenas experiencias. La gente los recuerda con afecto.



Todo parece indicar que el próximo presidente saldrá del Equipo por Colombia. Luego la más grande expectativa sobre lo que ocurra gira alrededor de quién será el ganador de esta coalición.



Sobre la consulta del Pacto Histórico, a nadie le cabe la menor duda de que todo lo confeccionaron para recaudar los miles de millones que les dejará la reposición de los votos. Los candidatos distintos a Petro nunca han dejado de ser los comodines de una operación político-financiera.



Sobre la Coalición de la Esperanza, ya todo está dicho.



Sobre el Equipo por Colombia, por contraste con los otros, el país pudo observar a un grupo de dirigentes capaces de tramitar sus diferencias en medio del mayor respeto, la gente pudo apreciar que lograron poner propósitos de nación por encima de sus aspiraciones personales y de partidos. La gente está hasta la coronilla de esa política de egoísmos que nunca es capaz de ponerse de acuerdo en nada porque solo le interesa sembrar odios y desfigurar el rostro y la trayectoria de sus rivales.



Aydeé Lizarazo, una dirigente madura que representa el pensamiento y la decisión de un sector cristiano muy importante. Una líder con su vida abierta como testimonio de servicio.



Enrique Peñalosa, un dirigente importante, respetable y respetado. Un gobernante a quien Bogotá le debe grandes realizaciones.



Fico Gutiérrez, todo el que lo conoce habla bien de él. Es un dirigente moderno y sincero. Habla como colombiano y es de verdad. No se mete en pantomimas ni hipocresías.



Alejandro Char, un dirigente cuya ciudad habla por él. Cómo habrá sido su obra de gobierno y el afecto que le tienen los barranquilleros, que pese a los vendavales que ha tenido que atravesar, allí sigue empujando y compitiendo.



Y David Barguil, quien ha resultado la gran revelación. Un hombre inteligente, maduro y valiente. Sus luchas contra los abusos del poderoso sector financiero dan fe de sus convicciones.



La decisión de enfrentar con un referendo las decisiones de la Corte Constitucional respecto del aborto me llevaron a decidir entregarle mi voto y mi confianza.

Colombia tiene cómo y con quién salvarse.

VIVIANE MORALES HOYOS

(Lea todas las columnas de Viviane Morales Hoyos en EL TIEMPO, aquí)