El antiespecismo de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional no se detiene en su tarea de implementar con el mayor esmero la agenda de la llamada ideología progresista.



Al contrario de lo que pasa en otros países, más apegados a los principios democráticos, en donde los cambios dramáticos de la sociedad se aclimatan después de largas discusiones académicas, políticas, sociales y mediáticas, en la nuestra se imponen desde la Corte Constitucional con sus sentencias urbi et orbi.



Hace apenas unas semanas declaró inconstitucional la pesca deportiva. A simple vista pareciera un paso más en las conquistas jurídicas contra el maltrato animal, a tono con la sensibilidad de nuestro tiempo y con las justas reivindicaciones de respeto en la relación del hombre con el animal.

Sin embargo, hay mucho más que eso. Si las decisiones sobre maltrato animal se habían basado fundamentalmente en la condición de los animales como seres sintientes, es decir, de seres capaces de sufrir y sentir, en este caso, a pesar de no tener evidencia científica acerca de si los peces son seres sintientes, la Corte echó mano del principio de precaución. Lo que quiere decir que llevó al extremo su argumento para evitar el riesgo de un hipotético sufrimiento de los peces.



Obvio resulta preguntarse cómo esos mismos magistrados, tan sensibles y cuidadosos con todas las especies, aun con las no sintientes, no tuvieron el mismo celo para evitar el ese sí comprobado sufrimiento de una criatura humana de veinticuatro meses de gestación al sometérsela a una práctica abortiva.



Como lo expresó en su salvamento de voto la magistrada Cristina Pardo, la Corte con este fallo termina concediendo mayor protección a la vida animal que a la vida de los seres humanos concebidos no nacidos.



Pero la incoherencia de la Corte es solo aparente. La decisión se comprende cuando se entiende que desde hace tiempo más que guardiana de la integridad de la Constitución es la abanderada de todas las conquistas de la ideología progresista por más extravagantes que aparezcan. Con esta decisión la Corte llega al absurdo de superar en irracionalidad a la tendencia progresista más irracional del momento, la del antiespecismo.



El antiespecismo pregona que la distinción entre animales y humanos equivale a una forma de discriminación, algo así como otra forma de racismo. Para esa corriente, así como finalmente se ha llegado a comprender que negros y blancos pertenecen a la misma especie, habrá que aceptar que los animales y los hombres pertenecen a la misma especie de seres vivientes sintientes y entonces se los debe tratar de la misma manera. El antiespecista no reconoce la superioridad moral del hombre; en su criterio, los “animales humanos” y “no humanos” tienen el mismo derecho a que les sea evitado cualquier sufrimiento inútil.



En últimas, se trata de acabar la distinción entre el hombre y el animal. Se trata de acabar con el humanismo occidental que entiende que el hombre tiene un mayor valor que el animal, como se aceptó al comienzo porque era imagen de Dios y después por ser un ser libre y responsable.



Con todo y eso, ni en la más alucinante de las reivindicaciones de los antiespecistas se ha llegado tan lejos como llegó la Corte Constitucional al nivelar no solo el trato de los humanos y los animales, sino al conceder mayor protección a estos. Por supuesto que tal conclusión no se desprende del ideario de la Constitución de 1991, más bien parece trasplantada de alguna de las religiones asiáticas, donde ciertas vacas son más dignas que algunos humanos.



Por ello no es de extrañar que esa Corte, admirada hace unas décadas por la academia internacional, hoy sea objeto de sus críticas y hasta de sus burlas.



Al consagrar un mejor trato a los animales que a los seres humanos, ridiculiza y disminuye la dignidad de la persona. En el momento en que el asombro por las nuevas barbaries es tan grande, nada más perverso que desvalorizar a la humanidad.

Si esa es la finalidad, atengámonos a sus consecuencias.

VIVIANE MORALES HOYOS

