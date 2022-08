Con memoria y sin historia

La Comisión de la Verdad ignoró el consejo sabio que algún día el premio nobel de literatura Albert Camus acuñó para la historia de su adolorida Argelia: “Es bueno que una nación sea lo suficientemente fuerte en tradición y honor para encontrar la valentía de denunciar sus propios errores. Pero no debe olvidar las razones que todavía le quedan para estimarse a sí misma”.



Mientras las cartillas de la Comisión de la Verdad llegaron como zarpazo a los colegios, la implementación de las clases de historia sigue embolatada inexplicablemente.

El gobierno anterior se tomó dos años para conformar la Comisión Asesora para la enseñanza de la Historia con la misión de desarrollar los nuevos lineamientos curriculares que ordena la ley. Esta comisión, a su vez, gastó otros dos años larguísimos para rendir su informe.



Llevamos casi cinco años después de expedida la ley que ordenó reimplantar la asignatura obligatoria de la historia, de cuya iniciativa fui autora, sin que todavía se conozca el primer manual. Contrasta esa lentitud con el afán con que la Comisión de la Verdad llegó con sus cartillas a los colegios.



Lo complicado es que estas cartillas llegan como en paracaídas a unos colegios en que no se dicta historia desde hace más de tres décadas. Quienes hoy son menores de cuarenta años recibieron en los colegios bajo el nombre de ciencias sociales un cóctel en el que se mezclaban nociones superficiales de geografía, de historia, de antropología, de sociología. Es evidente que salieron sin saber nada de ninguna de ellas. ¡Y lo más preocupante, sin saber siquiera que no saben nada!

El vacío de la enseñanza de la historia fue reemplazado por la crónica roja y la creencia. Se llegó a identificar el pensamiento crítico con esencialismos del tipo “es que siempre hemos sido violentos” o con generalizaciones como las que nos dividen entre buenos y malos.



En estos últimos treinta años perdimos la posibilidad de formar un pensamiento histórico y lo reemplazamos por basura peligrosa, como el relato que de nuestro pasado hacen las series al estilo de Narcos o El patrón del mal.



En ese escenario, las cartillas de la Comisión de la Verdad nos plantean un desafío enorme. Se trata de entender que nuestros niños van a recibir desde su más tierna infancia esa visión inclinada a ver únicamente un país perdido en el huracán de violencias, de dolores inenarrables y de injusticias permanentes.



Corremos el riesgo de que nuestros niños reciban la imagen de una sociedad que fue condenada por la Comisión de la Verdad como cómplice silente de todo el horror de las últimas décadas. De una sociedad encerrada en dos categorías: La de culpables y la de víctimas.



Y es que afirmaciones de la Comisión de la Verdad como la de que “No teníamos por qué haber aceptado la barbarie como natural e inevitable ni haber continuado los negocios, la actividad académica, el culto religioso, las ferias y el fútbol como si nada estuviera pasando. No teníamos por qué acostumbrarnos a la ignominia de tanta violencia como si no fuera con nosotros” reviven la lógica del discurso de Sartre, artesano del masoquismo occidental, cuando a propósito de la guerra de Argelia afirmaba: “Si usted no es una víctima, cuando el gobierno que usted apoyó, sin dudas ni remordimientos, ha adelantado un genocidio, usted es indudablemente un verdugo”.



Ministro Gaviria, usted tiene un mandato legal y una obligación moral ineludible: restablecer urgentemente la enseñanza obligatoria de la Historia. Una historia que hable de un sentido común de nación, que nos permita tener una perspectiva múltiple contra la idea de un único y gran relato. Una historia donde el peso de los dolores del pasado no amarre las alas de nuestros niños, que necesitan siempre volar hacia el futuro.



El pasado no puede matar el futuro en ninguna versión de la historia.



No les sumemos a los dolores de la realidad los dolores de un relato único y lúgubre de nuestra historia.

VIVIANE MORALES HOYOS

