Populismo, ni grande ni chiquito

La gran obsesión de todo populista es seguir comportándose como si fuera oposición mientras ejerce el poder en términos reales. El ideal del populista es copar él solo los dos espacios fundamentales de la democracia: el del gobierno y el de la oposición. Algo así como el donjuán que quiere seguir disfrutando de las mieles del matrimonio y de la soltería al mismo tiempo.

No deberían haber tomado a nadie por sorpresa los términos y el alcance de lo dicho por el presidente Petro en el acto de clausura de la minga del Cauca la semana pasada. Se equivocan quienes pretenden descifrar mensajes subliminales en ese discurso. Es evidente que el uso de la retórica incendiaria, que debiera ser ajena a la responsabilidad de un jefe de Estado, no tenía la intención de hacer llamados de atención a sus ministros. Por el contrario, todo lo dicho aquel día encaja a la perfección en el manual del perfecto populista.

Que a nadie le quepa duda: los gobiernos populistas son un desastre. Un estudio publicado en 2020 por el ‘think tank’ londinense Center for Economic Policy Research nos cuenta, después de revisar cincuenta experiencias populistas en el mundo desde hace un siglo, que desde el punto de vista de los PIB comparados con otros regímenes, siempre los de los regímenes populistas fueron los que causaron mayor empobrecimiento.

El chauvinismo económico, el proteccionismo comercial, las políticas macroeconómicas insostenibles, la erosión de la democracia y la obsesión con discursos ideológicos como los ambientalismos fundamentalistas han hecho de esos gobiernos unos pésimos gobiernos. Cuando las sociedades están padeciendo los huracanes populistas llega un momento en que no saben si al frente del Estado está un gobierno o un manicomio.

Eso sí, nunca un populista aceptará que las crisis de pobreza son el fruto de sus propios errores; siempre la culpa es de los otros.

Este es el verdadero origen de la manipulación de la teoría del enemigo interno que hace el populista. En el referido discurso del presidente Petro ante la minga ya sacó al baile con todo el despliegue su teoría de que un supuesto enemigo interno es el que se opone al cambio. Petro sabe que vienen tormentas y en vez de hacerles frente con políticas razonables y ministros competentes, lo que ha decidido es comenzar desde ya a inventarse un enemigo interno contra el cual profundizar la división de la sociedad de la cual vive el populismo con la misma sed que el vampiro de la sangre.

El presidente Petro apenas está recorriendo el primer trimestre de su cuatrienio. Es decir que apenas está empezando y está a tiempo de asumir con responsabilidad las rectificaciones que ya le está advirtiendo toda la sociedad.

No tiene sentido, por ejemplo, que siga cometiendo uno de los peores pecados de los regímenes populistas latinoamericanos, que consiste en estrechar las relaciones políticas con las organizaciones delincuenciales mientras maltrata y desprecia los encuentros con los gremios de los empresarios que han construido, contra viento y marea, la economía y el progreso nacional.

Cuando Petro se refiere al enemigo interno como principal obstáculo para hacer El Cambio, simplemente está acudiendo al abecé de la cartilla populista. El populismo se alimenta de la división de la sociedad en dos categorías “los de abajo” y los “que tienen el poder”. Los de abajo, aglutinados por las reivindicaciones sociales, y los que tienen el poder, llámense élite, oligarquía o el sistema en general, que constituyen el enemigo común. Por eso, el presidente Petro en el Cauca habló como si todavía estuviera en la oposición y no en el poder. Si los cambios no se logran es culpa del enemigo interno que no los deja hacer aunque el presidente quiera.

