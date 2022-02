A falta de propuestas, buenas son encuestas

En ninguna de las recientes contiendas electorales habían hecho tanta falta las propuestas. Tampoco había habido tanta encuesta ni tanto debate. Faltan solo tres meses para la primera vuelta presidencial y la indecisión de la gente aumenta, los ciudadanos no encuentran una razón para decidir por quién votar. Tradicionalmente, las preferencias en cuestiones políticas se formaban en un proceso de deliberación colectiva en el que la ciudadanía recibía, a través de los medios masivos, los debates, las propuestas de los candidatos y los comentarios de los opinadores. Todo esto terminaba procesándose en las charlas con amigos o en familia, en los sitios de trabajo o de estudio.



En la actual campaña presidencial, las discusiones sobre los resultados de las encuestas ocupan el lugar que deberían tener las discusiones sobre propuestas políticas. Las encuestas llenan el espacio que han dejado vacío los partidos políticos y se alimentan del deseo apremiante que existe en la mayoría de los colombianos de encontrar el candidato nuevo capaz de conjurar el peligro de una victoria de Petro.



Esto resulta por lo menos paradójico después de los graves desaciertos de las firmas encuestadoras en varias de las últimas elecciones. No creo que se haya olvidado la descachada en el plebiscito por la paz, en el que el ‘No’ ganó por más del cincuenta por ciento, cuando la media de las últimas encuestas antes del 2 de octubre de 2016 indicaba que un 60 por ciento de los colombianos votaría a favor.



Más reciente aún, este fin de semana dos firmas encuestadoras reconocidas nos presentaban resultados contradictorios. En una, publicada el sábado, irrumpía la candidata Ingrid Betancourt, con el once por ciento, en un tercer lugar de las preferencias de los encuestados, lo que llevó a titular la portada de la revista Semana como el ‘Huracán Ingrid’. El domingo, otra encuesta registraba apenas el uno por ciento de intención de voto para la misma candidata. Como quien dice, en un día pasó de ser huracán a insignificante brisa.

Lo que estos resultados demuestran es lo difícil que es hacer encuestas verdaderamente confiables en nuestro país. Es algo que resulta caro y dispendioso. Dadas la heterogeneidad de nuestra población, la importante desigualdad económica, las diferencias entre la ruralidad y lo urbano, se hace necesario para asegurar la precisión de la encuesta recoger muestras amplísimas, además de hacerlo puerta a puerta. Esto, obviamente, resulta muy costoso y es evidente que las firmas encuestadoras no pueden incurrir en gastos y operaciones de tal naturaleza cada semana.



A estas dificultades ya conocidas se suman las complejidades del actual debate electoral. Es clara la distorsión que produce en la manifestación de la intención de voto el presentar en el mismo nivel de competencia a quienes hasta ahora son precandidatos frente a candidatos declarados. Es evidente que no se puede pensar en usar la misma metodología de medición que se aplicaba a las dos vueltas originales ahora que, por razón de las consultas de coaliciones, tenemos tres vueltas no declaradas. Por todo esto, las actuales encuestas están muy expuestas al riesgo de equivocarse.



Los formadores de opinión deberían aplicar un riguroso principio de precaución en su análisis y uso. Es imprudente servir cada semana de altavoz de estos oráculos efímeros para construir falsas glorias sobre pedestales de viento. No es responsable seguir sumando al vértigo de desconcierto de los ciudadanos.



Después del trece de marzo el aglutinamiento de las distintas vertientes políticas alrededor de cuatro o cinco candidatos cambiará significativamente la intención de voto de los colombianos. Claro, si la aparición de estos candidatos va de la mano de propuestas que le digan algo a la gente y aclaren el aire bastante contaminado por el ruido de tanta encuesta.

VIVIANE MORALES

