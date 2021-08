Vuelve el Nuevo Liberalismo

El viernes 25 de agosto de 1989, en estas páginas de opinión se publicó una columna mía escrita entre el estupor y la incredulidad, la rabia y la tristeza ante el magnicidio que poco antes había segado la vida de Luis Carlos Galán en la vecina Soacha, dejando a toda su generación (años menos, años más) en un grado de pesimismo, solo comparable con el que en materia social y política tenía al borde del precipicio nada menos que a los partidos políticos, ante lo cual el propio Galán, adalid de las juventudes, había pedido cancelar la personería jurídica del Nuevo Liberalismo (NL) y anunciado su eventual vinculación al Partido Liberal.

En ese escrito, titulado ‘La generación Galán’, yo decía que sus contemporáneos, nacidos entre 1943 y 1948, constituíamos, habida cuenta del desdén, el menosprecio y el franco olvido social dentro de los cuales habíamos crecido y estudiado, “una generación sin nombre… emasculada políticamente por una afrenta histórica que se llamó el Frente Nacional…”.



Pero al final, convencido de cuanto significaba, en valores y principios de honda raigambre liberal ese joven, reclamaba que “… la impudicia que mató a Galán… nos deje pasar como somos: inermes, idealistas… a un campo prevalente. Hace mucho tiempo que debimos haberlo conseguido: y si fue una ilusión con Galán, quizás sea una verdad con su memoria”.



Pues hoy, cuando en vía de tutela y en guarda de derechos reclamada por la familia del líder inmolado, la Corte Constitucional –en decisión unánime que consulta por igual la justicia en su más diáfana concepción y la democracia en su expresión más afortunada– accede a lo solicitado y ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) devolverle al NL su acreditación jurídica, hoy, digo, la primera impresión conocida a todo lo largo, ancho y hondo del país (emanada de letrados y profanos en materias política, jurídica y social) es de obvia complacencia. Y no podía ser de otra manera si se tiene en cuenta que, superados disímiles obstáculos y valladares sin cuento, la familia Galán Pachón sigue representando los valores, principios e ideales otrora defendidos sin pausa ni desmayo por su progenitor, vilmente sacrificado.

Sin embargo de lo anterior, no creo impertinente advertir que con alta probabilidad la implementación de la providencia en comento no será (como debiera ser) rápida, expedita, objetiva y justa. Según es sabido, el CNE, integrado por representantes de partidos políticos disímiles y a menudo francamente pugnaces y contradictorios, rara vez modelos de juridicidad electoral, puede tardar largo tiempo en tomar decisiones. De otra parte, en año víspera de elecciones, urge conformar cuadros directivos en el “nuevo” NL y que los simpatizantes o antiguos militantes del galanismo (digamos, Marulanda, Lara, muchos más) adhieran al jefe natural Juan Manuel Galán, o ya mayores, quieran otear otros caminos. Por último, si las directrices de ese “nuevo” NL, o como se llame, invitarán a engrosar sus filas a quienes hoy militan (previas firmas) en algunas de las decenas de movimientos que ya juegan en el mapa político en procura del Poder Ejecutivo o del Congreso.



Por último, una cosa sí es segura: los jóvenes de hoy, que marchan, piensan y piden ser escuchados, no deben olvidar revisar la vida de Galán y entonces verán que los caminos políticos, ideados por él en su momento, bien transitados, servirán para reivindicar a los pueblos, hoy dejados de la mano de Dios, sin culpa asumida por nadie…



Y quienes fuimos jóvenes al mismo tiempo que Galán Sarmiento, desde luego que votaremos por sus listas, llámese como se llame el que ahora vuelve a la lisa política diciéndose aún NL.

VICTOR MANUEL RUIZ

vimaruiz@hotmail.com