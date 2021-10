Un libro excepcional

Lo dije alguna vez en este espacio, pero hoy lo repito: en la sola condición de lector impenitente, desde hace años comprar libros se me ha convertido, si así pudiera decirse, en una afición irreprimible, limitada tan solo por los alcances del bolsillo, más exiguos que suficientes. Y ello ignorando, por supuesto, el ‘consejo’ (a veces bien intencionado, pero más a menudo prosopopéyico y afectado) de algunos ‘críticos’ que en materia tan delicada en este país, con tantos escritores de quilates y tantísimos millares de lectores entusiastas, con frecuencia andan por ahí, pontificando para enaltecer solo cuanto les plazca, inapelables...

En ese itinerario por librerías las adquisiciones de primera vista suelen ser afortunadas, como las más recientes, contenidas en materias diversas, de autores colombianos: Fernando Carrillo, Evelio Rosero, María Ángela Holguín, Fernando Vallejo, Juan Gossain, Guillermo Angulo, Álvaro Tirado Mejía.



Aun cuando ya en el silencio que proporciona el hogar, de pronto me encuentro con que un libro cuyo autor me hizo suponer que sería una obra de calidad literaria, en realidad resulta (qué pena, pero todo hay que decirlo) un disparate que impone abandonar la lectura en la tercera página, como en los casos de... (dejemos así: se me extraviaron sus nombres).

De cualquier modo –quiero contarlo ahora– es reconfortante verificar que muy de cuando en cuando me gano la lotería que no he comprado si la suerte me acompaña y en la colmada estantería de mi mercado favorito encuentro una obra excepcional como la que acabo de leer, con inmenso gusto y renovado interés, titulada ‘El infinito en un junco: la invención de los libros en el mundo antiguo’, de Irene Vallejo, joven escritora, politóloga e investigadora cultural española, de quien antes de este, para mí, verdadero hallazgo no tenía conocimiento de tan brillante desempeño literario que origina (eso creo) una inmensa realidad de belleza ilimitada, hay que anotarlo sin hipérbole.



Desde los más remotos orígenes que marcaron en el mundo antiguo el surgimiento del libro hasta el día de hoy, en 402 páginas aquí aparece toda, absolutamente toda la narrativa libresca que sea posible imaginar y de seguro más, mucho más, sin límite conocido o entrevisto: materiales de creación, historias, letras, autores, leyendas, circunstancias, modelos, arquetipos, luces, sombras, caminos, naciones, librerías, bibliotecas, realidades, fantasías, voces, alfabetos, pieles, ecos, revoluciones, hogueras, políticas, academias, pueblos, gobernantes, océanos, fronteras, músicas, pasiones, virtudes, signos, y pare de contar todo aquello que en mayor o menor medida de tiempo, modo y lugar está inscrito en el discurso terreno del hombre.



Frente a una realización literaria como esta, es apenas lógico que un simple lector como yo, estupefacto ante semejante explosión de hermosura, y en buena hora agradecido por la oportunidad que ha tenido de acercarse (sobre el mensaje sin fin de la sencilla densidad idiomática de Vallejo) al universo infinito del libro, es apenas lógico, repito, que sugiera a quien sea competente al efecto que a los jóvenes estudiantes colombianos se les facilite el acceso a ediciones de esta maravilla editorial a bajo costo. ¿Qué tal ordenarlas a cambio de las monedas que se piensa acuñar en memoria del mandato presidencial en vísperas de finalizar?



Como sea, yo creo que ‘El infinito en un junco: la invención de los libros en el mundo antiguo’ figurará en lugar preferente dentro del patrimonio cultural de estos tiempos y que en muchos años no se escribirá obra igual. Pero ojalá me equivoque. Y se escriba pronto.



VÍCTOR MANUEL RUIZ

vimaruiz@hotmail.com



(Lea todas las columnas de Víctor Manuel Ruiz en EL TIEMPO aquí).