Tota merece vivir

Aun cuando solo desde el 24 de febrero del 2018 no he tratado en esta columna el tema que hoy me ocupa, ya no me alcanza la memoria para recordar en cuántas ocasiones –desde finales de los años 60 y principios de los 70– he conocido sonoros debates mediáticos (no apenas esporádicos, sino constantes y hasta rutinarios) para encarecer atención, frente a múltiples audiencias, sobre la triste suerte de la laguna de Tota, en otros tiempos reconocida, con plena razón, como una de las más bellas riquezas naturales de su género en el país y en el mundo.

Por cierto, en aquella época un selecto grupo de boyacenses, en su gran mayoría profesionales de quilates –como Jaime Castro, Manuel Gaona (†), Henry Olarte, Iván Suárez, Alfonso Pérez, Héctor Moreno y Pablo Bocarejo– llevaron a cabo, con adecuada orientación científica, un simposio de carácter nacional tendiente a mostrar en toda su realidad la penosa situación del lago (ya para entonces inocultable), traducida en enorme y creciente deterioro físico, razón por la cual se recalcó que la nación estaba en mora de aplicarse a una obra colectiva para evitar un desastroso final de ese patrimonio lacustre.



Pero, como las conclusiones de ese evento y las de todos los similares adelantados hasta la fecha (a punta de uñas, entusiasmo y buena voluntad) han sido desestimadas por las altas esferas gubernamentales y congresales u olímpicamente olvidadas en los archivos polvorientos de parroquias dispersas en lo más yerto de la provincia de Sugamuxi, el paso implacable de los años determinó que la explotación inmisericorde del hermoso lago siguiera su marcha letal. Y ahí vamos: eludiendo obligaciones, omitiendo responsabilidades, reiterando matreras amenazas, invocando títulos inexistentes, negando derechos incontrovertibles, alegando razones banderizas azul y rojo hace años recogidas, y pare de contar.

Así las cosas, es apenas natural que el hecho ampliamente noticiado en días recientes acerca de que se ha descubierto que –¡por si algo le faltara en materia de penalidades e infortunios!– el agua de Tota también contiene plomo y que, en consecuencia, el líquido vital que todavía y por fuerza tienen que beber los habitantes de Sogamoso, Tota, Iza, Nobsa, Aquitania, Firavitoba y Cuítiva es potencialmente venenoso y su consumo puede acarrear consecuencias fatales, ese hecho, digo, constituye una amenaza grave a la supervivencia, a la salud y a la vida misma de aquellas comunidades, abnegadas y laboriosas, que el Estado y la sociedad han dejado a su suerte, cada nuevo día más dura e incierta.



Claro que ante semejante calamidad es fácil colegir que la responsabilidad por su ocurrencia y mal disimulado incremento en el curso de tantos años les cabe a diversos actores: el Congreso Nacional, el Gobierno central a través de los ministerios de Agricultura, Ambiente y Turismo, la Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá, Acerías Paz del Río, las alcaldías de los municipios ya señalados y un largo etcétera, todos los cuales, en mayor o menor medida, literalmente siguen viviendo del lago y definitivamente olvidaron retribuirle siquiera parte mínima de lo mucho que le siguen arrebatando.



Aquí ya no tengo espacio para mirar la terquedad de los riberanos (cebolleros, trucheros y hoteleros, entre otros), alimentadores de la degradación del lago e implacables agostadores de las tierras de aluvión y de aguas adentro que resolvieron hacer suyas, yo supongo que sin observar el régimen legal vigente en la materia. Pero sí quiero decir que Tota, rico tesoro que todos los colombianos tenemos como propio, no merece morir envenenada.



