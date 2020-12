Ni siquiera cabañuelas...

Setenta años atrás, en estos días finales de diciembre y primeros del nuevo año (la ‘cuesta de enero’, decían los mayores), toda familia boyacense, excluidos los niños que apenas llegábamos a Charry, ya habían repasado varias veces el legendario Almanaque de Bristol, una auténtica normativa, a menudo certera y previsora del tiempo que con alta probabilidad imperaría en los doce meses siguientes.

Meses que se contaban a partir de la medianoche del 31, cuando soñábamos con ver a san Silvestre apoltronado en una silla de mimbre, ataviado a la usanza de su época y, ante todo, dispuesto a impartir bendiciones a todo aquel que jurara seguir al pie de la letra las profecías de Bristol: en enero, calor infernal, previas heladas matutinas que rompían los termómetros de puro gélidas; de febrero a marzo, igual; en abril, “aguas mil”; (...) y vuelta a los “calorones”, indispensables para el éxito de las siegas, las cosechas, las siembras, las “recogidas” de temporada, en fin.



Eran, por supuesto, otros tiempos, otras gentes, otras culturas –o sea, ese precioso e inapreciable mundo del campo y los pueblos, hecho siempre de paisaje, sencillez, trabajo y honradez–, de modo que cuando el Almanaque de que hablo dejó de conseguirse en el comercio de provincia (como Sogamoso) y en cambio se propagó en ediciones muy poco confiables aun cuando sí ‘baratieris’, la fanaticada que había leído con fruición y atendido como ley sagrada las predicciones del tiempo divulgadas por Bristol poco a poco fue echándose con las petacas, progresivamente se mudó a la alta tecnología, y hoy, a mí me parece que de las obedecidas cabañuelas solo restan lejanísimos recuerdos, vagos e imprecisos, como estos.



En otras palabras, lo que quiero decir es que, habida cuenta del complejo, inédito, incomprensible y hasta tremebundo 2020 que en pocas horas morirá, y aparte de la espantosa pandemia que está minando la existencia humana, y a un lado las múltiples deficiencias que toda sociedad ha padecido por fallas evidentes (presumiblemente culposas, no intencionales) en la conducción del Estado desde sus sectores integrantes, lo que quiero decir, repito, es que, al contrario de cuanto hicimos por largo tiempo al cobijo de las cabañuelas, en esta oportunidad es mejor abstenerse de formular ocurrencias futuras de cualquier índole, o se corre el riesgo de un oso gigantesco porque las canas que la edad nos puso no perdonarían la candidez ni el ridículo.



Pero al margen de lo anterior, y a despecho, resignado a que nuestro querido país, como se dice coloquialmente, ‘no tiene remedio’, solo me queda un pequeño espacio para escoger, entre varios centenares, unas breves preguntas sobre hechos puntuales, indicativos de ocurrencias que nos dejan escribir cómo en el 2020, sobre la Rama Judicial (la que de veras nos importa a los abogados) se vienen operando cambios sustanciales en lo sustantivo y en lo procedimental, sin que nadie los note y que se pueden divulgar sin necesidad de cabañuelas: 1) ¿Qué valor probatorio tiene el libro que el exministro Arias presenta en su defensa ante la Corte Suprema?; 2) ¿Quién citó a los nuevos miembros de la Judicatura Disciplinaria a las oficinas de la corporación, sin mediar posesión y solo a pocas horas de su elección?; 3) ¿Los actuales titulares de despacho, ¡incluidos los “eternos” Garzón y Sanabria!, no incurrieron en abandono del cargo, yéndose antes de la posesión de los reemplazos, fijada para enero?; Y ¿por qué se anda diciendo que la nueva integrante de la Corte Constitucional será allí mera “cuota” del presidente Duque y no otra magistrada, obligada a actuar en consecuencia?



Víctor Manuel Ruiz

vimaruiz@hotmail.com