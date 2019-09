Memoria viva de Galán

Dentro de la nutrida producción mediática divulgada al cumplirse 30 años del magnicidio de Luis Carlos Galán destacan, a mi juicio: la mejor y más auténtica, salida de su íntimo entorno familiar; la de sus leales amigos y compañeros de lucha (Juan Lozano, Iván Marulanda, Alberto Donadío, entre otros) y la de los miles de anónimos, entusiastas y decididos integrantes de la ‘Generación Galán’, en ese fatídico agosto de 1989. Hablo aquí de jóvenes estudiantes (Javeriana, el Rosario, Nacional) contemporáneos del mártir que jamás entendimos por qué en un instante la barbarie segó la vida de quien cada vez vibraba más alto pidiendo un país mejor, antes de que su signo político se arropara con banderas indignas de sucederlo (está visto) en los más altos destinos de esta nación, aún hoy en crisis.

Sin embargo, los caudalosos ríos de tinta que ahora han corrido recordatorios de esa extraña mezcla hecha de pesadumbre y coraje que implica volver sobre una tragedia inenarrable como aquella no acababan de llenar el vacío que en la mente y el corazón de millones de ciudadanos produjo el vil asesinato del líder santandereano.



Por tal razón tenían (teníamos, con pleno derecho) la fundada esperanza de que saliera a la luz pública una obra literaria como la que en efecto acaba de conocerse, destinada a perpetuar la memoria de Galán en la exacta medida de lo que fue su vida, breve por querer de la criminalidad, pero plena y paradigmática, destinada, sin más, al ejemplo de las generaciones que por conocerlo lo admiramos y de las que hayan de seguirle en procura de una esplendente realidad colectiva que él propugnó y no alcanzó, pero sí soportó semejante sacrificio, inútil.



Estoy hablando, claro, de 18 de agosto (Memoria Colombia, Ed. Planeta), de autoría (¿de quién si no?) de Gloria Pachón de Galán, viuda del líder inmolado, periodista de reconocida versación, analista política, diplomática, poseedora de agudo sentido crítico del acontecer social de su tierra. Con tantos y tan valiosos títulos, ¿cabía esperar de otra persona una auténtica lección de vida sobre Galán como la que ella ha entregado al mundo de los libros en días recientes?



Definitivamente, no. Definitivamente, no, repito, porque solo se produce un testimonio de vida en pareja como este cuando, acabada en tragedia, quien lo escribe recibió el mandato tácito de hacerlo por virtud de una existencia compartida en proporciones iguales de inteligencia, decoro y dignidad para los dos y para sus descendientes.



El afortunado prólogo, debido a la pluma de Juan Manuel Galán Pachón, anticipa, en palabras veraces y sencillas (o sea, salidas del corazón), que en las páginas siguientes, la autora de 18 de agosto entrega al mundo, tres décadas después de asesinado el ciudadano de excepción que fue su esposo y padre de sus hijos, entre muchas cosas, las que cito al azar dado el breve espacio permitido por esta columna: las dichas y los pesares de su vida joven; su amistad, noviazgo y matrimonio con Galán; sus días compartidos en el periodismo; ante todo, el rutilante desempeño político, la perseverancia, el recio carácter y el valor indeclinable con que su marido desafió, enfrentó, denunció y vapuleó la maldad criminal de quienes al fin acabaron con su existencia terrena, “pero nunca con sus ideas”, según lo reiteró hasta el último instante.



Parecería una hipérbole, pero no lo es, decir que en esta conmovedora y valerosa narrativa tenemos, por fin, la memoria viva del único ciudadano destinado, tras abril de 1948, a conseguir un mundo mejor para todos sus compatriotas. Lo que hemos vivido en adelante (y todavía) prueba la triste realidad de este aserto.



vimaruiz@hotmail.com