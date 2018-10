La rectoría del Rosario

A días contados de cumplirse los primeros 365 años de su fundación, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (centenares de antiguos egresados nos resistimos a llamarlo, como dicen los cánones hoy vigentes de la educación superior, Universidad del Rosario) se vive actualmente una jornada electiva de acentos tan particulares que, de no ser porque el día que termine no subirá humo blanco desde la cúpula de La Bordadita anunciando que hay nuevo rector, cualquier desprevenido podría decir que con tanta ritualidad cachaca, y sin estar en Roma, ya sabe cómo discurre, dentro de un concilio vaticano y proporciones guardadas, la declaratoria de una sucesión papal en la capilla Sixtina...

Y es que, según la costumbre emanada de las constituciones del fundador fray Cristóbal de Torres, la elección de rector del Rosario (a cargo de un cuerpo elector conformado por los consiliarios y los colegiales o estudiantes de últimos años distinguidos por su rendimiento académico, conducta irreprochable y comportamiento ejemplar ante sus colegas) ha de recaer, siempre y sin excepciones, en quien “se juzgue más a propósito para el buen gobierno del Rectorado”, lo que en palabras rosaristas debe interpretarse como el perfil de un gran ciudadano cuya vida, trayectoria y merecimientos se reflejen inequívocamente en el manejo de una comunidad llamada a ser, como fue, y será, “honra y prez de la República”.



El impenetrable silencio que suele rodear los prolegómenos de la elección de rector del Rosario podría parecer excesivo y tomarse, incluso, como un remilgo de los Colegiales frente al alumnado en general, que tiene derecho a mostrar con quién estaría más de acuerdo para ejercer tan honroso encargo. Pero, a mi juicio, esa creencia ha languidecido cada vez más desde 1968, cuando, para elegir rector en reemplazo de monseñor José Vicente Castro Silva, tras una pequeña encerrona de orden partidista, se ‘proclamó’ ganador a un distinguido catedrático que no había obtenido los votos necesarios, jugarreta que nos obligó a los estudiantes a subir la voz hasta conseguir que se nombrara al expresidente Alberto Lleras.



Por cierto, el ilustre repúblico no aceptó, alegando, entre otras razones personales, que no podía jurar fidelidad al tomismo, mandato constitucional impuesto al rector. Esa negativa de tan ilustre hombre público produjo desconsuelo en el alumnado, pero al mismo tiempo nos sirvió de primera prueba sobre cuán vasto, exigente y valioso es el acervo intelectual, profesional y humano que debe acreditar quien aspire a ser rector del Rosario.



La segunda la vivimos años más tarde, cuando el también expresidente Alfonso López Michelsen, doctorado en leyes por nuestra ‘alma mater’, dijo, y creo que repitió, que lo único que lamentaba en su vida era no haber llegado a ocupar la rectoría del Rosario.



Claro que el espacio de esta columna no permite consignar parte al menos de los muchos títulos, consagraciones y reconocimientos que en gran medida han hecho del devenir casi cuatro veces centenario del Rosario (lo digo sin hipérbole) la historia civil de la república. Conforme a su lema ancestral, ‘Nova et vetera’, por sus aulas discurrieron héroes, estadistas, científicos, literatos con cuyo legado intelectual e indeclinable estatura ética se forman hoy en múltiples campos del conocimiento las generaciones que enriquecerán más aún su ya bien logrado patrimonio de rutilante prestigio.



Por eso, el rector que pronto será elegido en el claustro donde nació y pervive la más pura democracia colombiana será, claro, una razón más para el orgullo con que millares de ciudadanos portamos la cruz de Calatrava.



VÍCTOR MANUEL RUIZ

vimaruiz@hotmail.com