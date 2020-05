La edad es lo de menos

Ante la imposibilidad de escribir algo inédito sobre la ferocidad de la pandemia en sí misma a lo largo, ancho y hondo del planeta (origen, naturaleza, alcance, duración, reflujo), y más bien confundido ante tanta información contradictoria emanada minuto a minuto de gobernantes, científicos, estadísticos, economistas y salubristas (amén de adivinos, magos, chisgarabises y corruptos que les roban el pan a los más desvalidos), estimo útiles unos minutos para reflexionar sobre por qué razón nadie ha podido determinar, exactamente contado desde que nacimos, el número de años a partir del cual dejamos de ser jóvenes para ser llamados viejos y, a poco andar, ‘viejitos’.

Se trata, ya se sabe, de una controversia estéril que nunca ha llevado ni llevará a ninguna parte. Pero sí resulta a propósito para estos días de postergado confinamiento casi a cal y canto en la vivienda: en apariencia, por cumplir órdenes de autoridad competente que nos coartan derechos fundamentales; pero en realidad, dicho sea, bajo la gravedad del juramento, porque nos invade el terror de que –al menor descuido, impertinencia o gesto inadecuado por omitir consejos reiterados hasta el cansancio– el virus empiece a borrarnos del mapa sin preguntarnos la edad o acabe ‘de una’ con este remanso hogareño, dosificado de paz y amor, provisto de modestas delicias en la mesa y hasta enredado fregando ‘chismes’ en la cocina, requisito insoslayable para luego entregarse tranquilo a la siesta, la nostalgia y el olvido.





Así que para zanjar de entrada las obvias contradicciones existentes al momento de establecer la edad entre jóvenes, viejos y ‘viejitos’, yo diría que lo indicado es que cada quien asuma como propia aquella con la cual se sienta a gusto y la disfrute por el tiempo que le vaya mejor mientras entienda (si es que entiende) que ya llegó a la siguiente y que debe comportarse en consecuencia. Porque si, como se ve a diario y por doquiera, el que llegado a cuarentón insiste en seguir quinceañero, eso no le incumbe a nadie ni a nadie autoriza para enrostrarle el ridículo a quien, en legítimo ejercicio de sus libertades individuales, quiere continuar siéndoles fiel a los osos.



Claro que en cuanto gravísima, totalmente inesperada y desconocida, amén de imposible de eliminar (por ahora) o al menos de retardarla en el tiempo, la pandemia exige de quienes comandan a todos los pueblos del mundo divulgar normativas de defensa inmediatas y eficaces, ipso facto acatadas por los ciudadanos. Pero otra cosa es darle largada a una garrotera ‘legislativa’ entre iguales y sobre puntos tan sensibles como la edad requerida en los niños para salir al parque, en los jóvenes para trotar en la calle, en los viejos para ir a comprar tomates o en los ‘viejitos’ para recibir ¡un rayo de sol!, acompañados y en la puerta de su encierro obligado.



Si esta terrible emergencia, que amenaza letalmente a todos los seres humanos, no hace distinciones en su ataque mortífero, es notoriamente inane ‘decretar’ la edad (10, 18, 60, 70 años) como creciente factor de riesgo. Y si, evidentemente, entre nosotros los mayores de 70 hay muchos ‘viejitos’ requeridos de cuidado preferencial, con necesidades sin cuento y a riesgo de hambre, ellos no piden conmiseración ni lástima, vengan de donde vinieren y mucho menos de fuente oficial.



Requieren, sí, del Estado, una política asistencialista que les garantice pensión y aún más larga vida en guarda de su dignidad y para gozar sus preferencias por largo tiempo esquivas: música, libros, charla y otras bellas experiencias de grata cabida en una cabeza calva, parda o blanca.



Víctor Manuel Ruiz

vimaruiz@hotmail.com